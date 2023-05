Mort de Tina Turner : quand la chanteuse affrontait Mel Gibson dans Mad Max III

En 1985, Tina Turner est apparue au cinéma dans «Mad Max : au-delà du dôme du tonnerre». La chanteuse, décédée ce 24 mai, donnait la réplique à Mel Gibson.

Louée pour sa carrière musicale, Tina Turner a également démontré des talents d'actrice au cours de sa vie. La chanteuse, décédée ce mercredi 24 mai, est notamment apparue au côté de Mel Gibson dans le film «Mad Max : au-delà du dôme du tonnerre», sorti en salle en 1985.

Dans cette aventure d'anticipation réalisée par George Miller, Tina Turner interprète Entity qui, après une guerre nucléaire, tente d'organiser un début de civilisation en prenant la tête de la ville de Bartertown. Elle confie une dangereuse mission à Max, le héros auquel Mel Gibson prête ses traits, qui va finir par s'opposer à son autorité et l'affronter.

Ce rôle a marqué la carrière de Tina Turner notamment en raison de l'incroyable transformation physique qu'il implique. Dans «Mad Max : au-delà du dôme du tonnerre», elle apparaît le crâne rasé par endroit mais surmonté d'une impressionnante crête blonde. Elle est en outre vêtue d'une imposante robe taillée dans une cotte de mailles et surmontée d'épaulettes géantes.

Le succès du film a été intrinsèquement lié à celui de la bande-son, chantée par Tina Turner elle-même. Le titre «We don't need another hero», composé pour le film, est devenu l'un des tubes mythiques de la chanteuse. Peu de temps après la sortie du film, à l'été 1985, il était numéro 1 en Australie, numéro 2 aux Etats-Unis et numéro 3 au Royaume-Uni.