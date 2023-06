Concert de Louis Tomlinson à Red Rocks : un violent orage de grêle fait près d'une centaine de blessés

Le concert de Louis Tomlinson, organisé ce 22 juin dans une arène à ciel ouvert de Red Rocks aux Etats-Unis, a été frappé par un orage avec une tempête accompagnée d’une importante chute de grêle qui a causé des blessures à plus de quatre-vingt-dix personnes dont sept ont dû être hospitalisées.

Une puissante tempête de grêle avec des grêlons de «la taille de balles de tennis», ont rapporté des témoins, a frappé les spectateurs du concert de Louis Tomlinson à Red Rocks ce 22 juin.

Près de cent personnes ont été blessées, dont sept ont dû être hospitalisées, rapporte Deadline, qui précise que les blessures allaient de simples coupures et ecchymoses à des fractures des os.

Peu après la première partie, alors que le public attendait l’arrivée de Louis Tomlinson sur scène, l’orage a frappé et d'énormes grêlons, poussés par des vents violents, ont commencé à tomber.

Les spectateurs se sont mis à courir et à chercher un abri. Un speaker aurait conseillé aux personnes d’aller se réfugier sous leur véhicule.

Tonight was the scariest night of my life. It started pelting people with hail at Red Rocks and my sister and I luckily found shelter under a sign. I am bleeding and have huge bumps on my head from the hail. Hoping everyone made it out safely. pic.twitter.com/jong1SBuYd — nicole (@nikkitbfh) June 22, 2023

Les participants ont partagé des photos et des vidéos, une internaute décrivant ce qu’elle a vécu comme «la nuit la plus effrayante de (s)a vie».

«Je saigne et j'ai d'énormes bosses sur la tête à cause de la grêle. En espérant que tout le monde s'en soit sorti sain et sauf», a écrit un autre.

holy shit.. this is scaring me.. I can’t imagine how everyone in Red Rocks must have felt/ is feeling.. Please if we can help y’all in any way.. please tell us!Stay safe pic.twitter.com/Or3m2OVOB5 — es is fruity (@alwayshrryx) June 22, 2023

Une spectatrice a tweeté une image d’énormes grêlons dans sa main tandis qu'une autre vidéo montre des litres d’eau se déverser sur un escalier du site. Une scène comme «tout droit sortie d'un film d'horreur», décrit l’internaute.

Staff members at red rocks were not doing anything to help us. BOTH of my moms hands are broken just because she wanted to protect my friend and I. We’re all in the hospital and some employees at Red Rocks were laughing and videoing people sobbing, scared, and in pain pic.twitter.com/Pr28HacmUO — Sam (3 DAYS) (@tmikmuke) June 22, 2023

D’autres images postées sur les réseaux sociaux dévoilent les grêlons qui jonchaient le sol. La grêle torrentielle était si puissante qu'elle a brisé le pare-brise d'une voiture à l'extérieur du stade.

THIS IS WHAT WE ARE GONNA HAVE TO SHOW OUR INSURANCE ???????? pic.twitter.com/K4OBvbm3o0 — fern met louis TODAY (@fernsrrylou) June 22, 2023

Le chanteur Louis Tomlinson, ancien du groupe One Direction, devait se produire à Red Rocks dans le cadre de sa tournée mondiale «Faith in the Future». «Dévasté», il s’est rendu sur les réseaux sociaux ce mercredi soir, écrivant sur Twitter : «Dévasté par le spectacle de ce soir, j’espère que tout le monde va bien, je reviendrai ! Même si nous n'avons pas joué le spectacle, j'ai ressenti toute votre passion ! Je vous envoie tout mon amour !»

Les responsables de l’événement ont ensuite tweeté «nos sincères meilleurs vœux à toutes les personnes concernées». Ils ont remercié les intervenants, «notre propre personnel et nos fans pour leur travail et leur coopération».

“Not the night we had planned. Thank you to every single person who helped someone else last night. The humility of every person we came in contact with was very inspiring. (+) pic.twitter.com/jVRi4XlV6o — LTSTREAM91 (@LOUIESTREAM) June 22, 2023

De nombreux spectateurs se plaignent néanmoins de la manière avec laquelle les organisateurs ont géré la situation d’urgence. Ils affirment notamment qu’aucun abri ne leur ait été proposé, d’autant que le service météo avait émis mercredi un avertissement d'orage violent indiquant qu'une tempête entraînerait des rafales et de la grêle de la taille d'une balle de golf.

“What started off as a beautiful day turned into a bit of a nightmare. Hope everyone got home ok.” #FITFWTRedRocks pic.twitter.com/tszIi30ySk — LTSTREAM91 (@LOUIESTREAM) June 22, 2023

Dans un autre message, les organisateurs de Red Rocks 2023 ont souligné les difficultés auxquelles ils ont déjà dû faire face à cause de l'instabilité climatique : «Entre un incendie de forêt poussé par le vent lors de la soirée d'ouverture, des averses de neige, des pluies torrentielles et de la grêle, cela a été six semaines folles».