Superman : le nom du successeur d'Henri Cavill dévoilé

La star montante américaine David Corenswet sera le prochain acteur à incarner Superman, a confirmé mardi le réalisateur du prochain volet de la saga, James Gunn.

À lui la cape rouge. David Corenswet a décroché le rôle du mythique superhéros dans le film «Superman : Legacy», produit par les studios Warner Bros pour 2025.

L'Américain de 29 ans s'est fait connaître pour ses rôles dans plusieurs séries à succès, dont «Hollywood» et «The Politician» sur Netflix, «We Own This City» sur HBO, et «Pearl» sur Universal.

La nouvelle a été rapportée dans un premier temps par des médias spécialisés d'Hollywood, révélant aussi au passage que Rachel Brosnahan, rôle-titre dans la série «La fabuleuse Mme Maisel», avait été choisie pour jouer l'amoureuse de Superman, la journaliste Lois Lane.

«C'est correct», a confirmé le réalisateur James Gunn sur Twitter, en repartageant un article du Hollywood Reporter.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

Avant David Corenswet, les acteurs Christopher Reeve, Brandon Routh et plus récemment Henry Cavill avaient incarné Superman sur le grand-écran.

En 2022, Warner Bros a chargé James Gunn (réalisateur des «Gardiens de la Galaxie») et Peter Safran (producteur d'«Aquaman») de relancer les films de super-héros de la franchise DC Comics, dans l'objectif de la dynamiser face à la concurrence féroce de Marvel.