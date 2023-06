Nuage de fumée canadien : la qualité de l'air due aux incendies contraint les artistes à annuler leurs shows aux Etats-Unis

Les incendies aux Canada rendent l’air irrespirable aux Etats-Unis. Ce mercredi, comme de nombreux autres artistes depuis plusieurs semaines, Noel Gallagher et Garbage ont dû, pour des questions de santé publique, annuler les concerts qu’ils prévoyaient.

Les incendies de forêt continuent de ravager certaines parties du Québec et de l'Ontario, et les vents dominants canalisent à nouveau la fumée vers les États-Unis. Comme le rapporte Forbes, ce mardi 28 juin, Chicago avait la pire qualité de l'air au monde, et Detroit la deuxième. Les niveaux se sont également dangereusement détériorés dans d’autres régions, une tendance qui se propage actuellement vers l’est.

Ce mercredi 28 juin, Garbage et High Flying Birds, le groupe de Noel Gallagher, devaient jouer à Madison, dans le Wisconsin, mais ont été contraints d’annuler leurs shows.

Urgent Message: To all fans with tickets to tonight’s show



in Madison, WI.



THIS SHOW HAS BEEN CANCELLED DUE TO DANGEROUS AIR CONDITIONS.



Refunds will be honored at your original point of purchase. Ticket holders will receive an email with full refund instructions.



So gutted. — Garbage (@garbage) June 28, 2023

Based on the Public Health Madison & Dane County’s Air Quality Advisory in Madison for Wednesday June 28th, the Noel Gallagher’s High Flying Birds and Garbage concert at @Breese_Stevens Field originally scheduled for this evening has been cancelled. pic.twitter.com/cWAE9xsczo — FPC Live (@FPCLiveMusic) June 28, 2023

Au fil de la semaine, les conditions de qualité de l'air continueront de manière déjà certaine d'être un danger pour la santé dans une grande partie de la moitié est du pays, et les annulations d’événements devraient encore être nombreuses.

Depuis plusieurs semaines déjà que les incendies canadiens font rage, des vols, des rencontres sportives, des pièces de théâtre, des festivals ou encore des concerts ont dû être annulés. Parmi ces événements, de nombreuses productions de Broadway et Off Broadway – telles que «Hamilton» et «Camelot» qui n’ont pas pu se tenir en raison de problèmes de qualité de l'air à New York.

Ces annulations sont destinées à protéger le public mais aussi les artistes. La star de «Killing Eve», Jodie Comer, avait par exemple début juin été prise de difficultés respiratoires lors d’une représentation de sa pièce «Prima Facie». Elle avait dû quitter la scène après seulement dix minutes et être remplacée par sa doublure.

"If you're a New Yorker with heart or breathing issues, be careful when you're outdoors. Smoke from wildfires in Canada is impacting our city's air, so an Air Quality Health Advisory has been issued. Try to limit outdoor activities today to the absolute necessities."





– @NYCMayor pic.twitter.com/e2t8XfN8XZ — City of New York (@nycgov) June 6, 2023

Les polluants atmosphériques rendent en effet la respiration difficile. Alors qu’un niveau de 50 ou moins est considéré comme bon, et qu’un niveau supérieur à 300 est considéré comme dangereux - invitant même les personnes en bonne santé à éviter les efforts physiques - l'indice de qualité de l'air de l'Agence américaine de protection de l'environnement a parfois dépassé 400 à New York et en Pennsylvanie.