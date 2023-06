Etats-Unis : plus d’un tiers des Américains sous le seuil d’alerte de la qualité de l’air à cause des fumées du Canada

La qualité de l’air s’est grandement dégradée dans plusieurs villes des Etats-Unis, en raison des nuages de fumées venant du Canada, si bien que 120 millions de personnes, soit plus d’un tiers de la population américaine, se trouvent sous le seuil d’alerte de la qualité de l’air.

La ville la plus touchée pour l’heure est Chicago, qui a même grimpé à la première place du classement des villes dont l’air est le plus pollué, selon le site spécialisé IQAir, devant Detroit et Washington, qui occupent la deuxième et troisième place mondiale.

Des alertes sur la qualité de l’air ont été émises dans l’Etat de New-York, mais aussi dans l’Iowa, le Wisconsin, l’Illinois, l’Indiana, le Michigan, le Delaware et le Maryland, et dans certaines parties du Kansas, du Missouri, du Minnesota, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, de la Virginie et de la Caroline du Nord, selon CNN.

Les autorités conseillent aux habitants de limiter leurs sorties en extérieur, notamment pour les enfants et les femmes enceintes. A New-York, des masques ont également été distribués à la population pour se protéger. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, la fumée des incendies de forêt contient des particules qui peuvent pénétrer dans les tissus pulmonaires et les voies respiratoires et causer certains problèmes de santé, comme l’asthme ou d’autres maladies respiratoires.

Le Canada connaît depuis des semaines la pire saison des incendies de son histoire. Sur les 500 feux de forêt en cours, la moitié sont considérés comme hors de contrôle. Les nuages de fumée se sont même déplacés jusqu’au sud de l’Europe, notamment en France, selon la NASA.