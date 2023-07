Coco Lee, interprète des chansons de «Mulan» et «Tigre et dragon», est décédée à l'âge de 48 ans

La chanteuse américaine originaire de Hong Kong est décédée après une tentative de suicide, a annoncé sa famille. Très connue en Asie et aux Etats-Unis, elle avait interprété l’un des titres du dessin animé «Mulan» et du film «Tigre et dragon».

Une disparition tragique. L’artiste Coco Lee a mis fin à ses jours à l’âge de 48 ans. Victime de dépression, la chanteuse et actrice est décédée hier, mercredi 5 juillet, a annoncé sa famille dans un communiqué partagé sur les réseaux. Elle avait tenté de se suicider dimanche 2 juillet avant d’être conduite à l’hôpital, où elle n’a pu être réanimée, ont précisé ses deux sœurs.

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons ici la nouvelle la plus dévastatrice : Coco souffrait de dépression depuis quelques années mais son état s'est considérablement détérioré au cours des derniers mois. Bien que Coco ait cherché de l'aide et ait fait de son mieux pour lutter contre la dépression, malheureusement, ce démon à l'intérieur d'elle a pris le dessus. Le 2 juillet, elle s'est suicidée chez elle et a été envoyée à l'hôpital. Malgré tous les efforts de l'équipe hospitalière pour la sauver, elle est finalement décédée le 5 juillet 2023».

Une longue carrière de chanteuse

«2023 marque le 30e anniversaire de la carrière de chanteuse de Coco. Au cours des 29 dernières années, elle a remporté d'innombrables éloges internationaux avec des chansons les plus vendues et a laissé au public une impression étonnante de ses excellentes performances live», ont par ailleurs souligné ses deux sœurs.

Né en 1975, Coco Lee a, au fil de sa carrière, enregistré dix-huit albums et est apparue dans trois films, rapporte Reuters. Elle est aussi l’interprète de la version en mandarin de la chanson «Reflection» du film Disney «Mulan», sorti en 1998. La chanteuse avait également interprété en 2001 lors des Oscars le titre «A Love Before Time», nommée pour la meilleure chanson originale et extraite du film «Tigre et dragon», d’Ang Lee. Coco Lee était très populaire en Asie.