Exposition : la Figuration d'hier et d'aujourd'hui s'invite à la Maison Caillebotte

Le musée Caillebotte, situé dans la maison du même nom à Yerres, propose une exposition sur un pan méconnu de l'art d'après guerre, l'art contemporain figuratif. Le grands noms comme les nouveaux visages de ce courant, réunis par le critique d'art Guy Boyer, sont présentés jusqu'à fin octobre.

L’art contemporain figuratif invité chez l’un des maîtres de l’Impressionnisme. Avec leur exposition «Figurations. Un autre art d’aujourd’hui», le musée Caillebotte et la ville de Yerres (91) organisent au sein du domaine une exposition d’une centaine d’œuvres réunies autour du thème de l’art figuratif, des années 1950 à nos jours. Rassemblant les grands noms de ce courant ainsi que les jeunes représentants français du genre, elle prend place dans le charmant domaine à l’atmosphère bucolique, et propice à la découverte de ce style injustement méconnu mais retrouve grâce aux yeux de nombreux créateurs.

Sam Szafran, Sans titre, 2017. Aquarelle et pastel.

Si l’art figuratif a longtemps été le cadre naturel de la majorité des artistes, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les avant-gardes se multiplient, en réponse au chaos et à l’horreur inimaginables engendrés par le conflit mondial. Arte povera, Minimalisme ou encore Pop art ont alors les faveurs des créateurs, des critiques autant que des collectionneurs de l’époque. Pourtant, à côté de ces nouvelles directions prises par les artistes, la figuration continue d’irriguer l’art contemporain. Travail du trait, de l’expression et de l’humain, elle est elle-même traversée par plusieurs variantes, comme la figuration narrative, expressionniste ou encore libre.

«Je crois qu’il y a une grande différence entre la peinture abstraite et la peinture figurative. La peinture figurative est complexe. Elle n’est pas univoque, elle n’est pas simplement un jeu de couleurs, elle n’est pas simplement un jeu de formes, elle doit aussi tenir compte des significations», expliquait ainsi l’artiste Jean Rustin en 1998, lui-même exposé pour l’occasion.

Une opposition des styles stérile

Avec son exposition «Figurations», la Maison Caillebotte entend donc remettre dans la lumière ce courant injustement délaissé, au sein de deux espaces. Une première partie, située à la Ferme Ornée, met tout d’abord en lumière une sélection de 35 artistes – pour une centaine d’œuvres – réunis par le critique d’art Guy Boyer, couvrant une période allant de 1950 à 2000.

Dominique Renson, Guillotine chevalet. Huile sur toile.

Dado, Jean Rustin, Gilles Aillaud ou encore Dominique Renson y figurent en bonne place, aux côtés d’autres artistes qui retrouvent enfin les faveurs des musées, comme Sam Szafran, Susanne Hay ou Pierre Skira. Associations d’idées et rebondissements serviront de fil conducteur entre tous ces artistes, pour certains injustement méconnus en France.

Lucile Piketty, Attentes, 2022. Huile sur toile.

À l’Orangerie, on peut ensuite découvrir les nouvelles tendances de la Figuration dans l’Hexagone, représentées par douze artistes, six hommes et six femmes, qui seront exposés trois par trois pendant toute la durée de l’exposition principale, et renouvelés tous les mois et demi. Une belle occasion pour eux, peintres ou dessinateur, de s’inscrire dans la désormais longue et riche histoire de ce mouvement.

Et dissiper, enfin, l’idée reçue selon laquelle la figuration serait un art d’un autre siècle, sans lien avec les autres courants artistiques qui sont nés après guerre. «Il ne semble plus y avoir de sujet, plus de polémique entre un art «contemporain», plutôt assimilé depuis les années 1960 à la représentation d’une idée, et l’art de figurer par le dessin et la peinture le monde qui nous entoure. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Trop d’artistes, en France, ont été passés sous silence trop longtemps, parce qu’ils ne correspondaient pas à l’air du temps, l’avis des critiques, des musées», explique ainsi Valérie Dupont-Aignan, directrice de la maison Caillebotte.

«Figurations. Un autre art d’aujourd’hui», jusqu’au 22 octobre, Maison Caillebotte, Yerres (91).