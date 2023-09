Manga : Buichi Terasawa, le père de la série culte Cobra, est décédé

C'était l'un des grands mangakas des années 1970-1980, mais aussi un des pionniers du dessin numérique. Buichi Terasawa est décédé ce week-end à l'âge de 68 ans, a-t-on appris ce lundi 11 septembre. Il laisse derrière lui une œuvre audacieuse, dont le cultissime Cobra.

De belles femmes, des armes et de la testotérone, non sans une pointe d'humour... C'était Buichi Terasawa. Le père de la série Cobra a été victime d'une crise cardiaque le vendredi 8 septembre, ont annoncé ce lundi les médias japonais. Âgé de 68 ans, il était l'un des mangakas stars des années 1980, notamment grâce au succès de son héros blond au psychogun implanté dans le bras, et au visage inspiré de Jean-Paul Belmondo.

Compilée en 18 tomes parus entre 1978 et 1984 dans le magazine hebdomadaire Shônen Jump, la série Cobra a marqué toute une génération de Français en étant d'abord diffusé dans sa version animée sur Canal+ dès 1985, puis sur France 2 et enfin sur TF1. Le manga totalisait quant à lui plus de 30 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, rapportent les médias nippon qui lui rendent hommage. Ses autres œuvres, dont Midnight Eye Goku, GunDragon, Takeru et Black Knight Bat comptaient parmi les premières à être réalisées avec des logiciels de dessins numériques.

C'est avec une peine immense que nous apprenons la mort du grand Buichi Terasawa, auteur de Cobra.



Il avait 68 ans. pic.twitter.com/3P24rb2xbn — AnimeLand (@Animeland_mag) September 11, 2023

Buichi Terasawa avait été opéré à trois reprises pour une tumeur au cerveau, selon le journal Mainichi. De ces interventions chirurgicales et de la maladie, l'homme avait conservé «d'importantes séquelles, comme des paralysies partielles du corps», détaille sa maison d'édition française Isan Manga, qui souligne qu'il n'a jamais cessé de travailler. Il avait en effet poursuivi l'adaptation des aventures toutes en couleurs de Cobra, qu'il avait eu a cœur de poursuivre en réimaginant les planches du manga original grâce au dessin numérique.

Buichi Terasawa avait commencé sa carrière en 1976, en tant qu'assistant d'Osamu Tezuka, considéré alors comme le Dieu du manga. Il rejoint aujourd'hui son mentor, au panthéon des artistes qui ont contribué au développement international de ce média.

