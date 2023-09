Hayao Miyazaki : «Le garçon et le héron» pourrait ne pas être le tout dernier film du maître de l'animation

Le responsable des relations publiques du Studio Ghibli aurait déclaré que «Le garçon et le héron», qui vient d’être projeté en ouverture du festival du film de Toronto (TIFF), ne serait pas le dernier film de Hayao Miyazaki.

Eu égard à son âge (82 ans), mais surtout au temps, très long, nécessaire à la confection de ses productions d’orfèvre, «Le Garçon et le héron» d'Hayao Miyazaki est considéré comme ce qui restera le dernier film du réalisateur.

Or, selon les propos rapportés par un journaliste de la chaîne canadienne CBC, le vénéré maître - qui depuis la sortie de «Princesse Mononoké», soit en 1997, annonce régulièrement sa retraite - n’en aurait, en réalité, pas encore fini avec le travail et plancherait même déjà sur un autre projet.

Depuis le tapis rouge du Festival international du film de Toronto, où «Le Garçon et le héron» a été ce 7 septembre projeté en ouverture, le responsable des relations publiques du Studio Ghibli, Junichi Nishioka, aurait ainsi déclaré : «Le garçon et le Héron n'est pas le dernier film de Miyazaki et il est déjà au bureau avec de nouvelles idées».

Exiting news for fans of Hayao Miyazaki. Studio Ghibli VP Junichi Nishioka tells us The Boy and the Heron is not Miyazaki’s final film and that he is already coming into the office with new ideas. #TIFF23 pic.twitter.com/u9DyyPhJwu

— Eli Glasner (@glasneronfilm) September 8, 2023