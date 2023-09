Bruce Springsteen : pourquoi le chanteur est-il contraint de reporter tous ses concerts jusqu'en 2024 ?

Le chanteur américain Bruce Springsteen a annoncé ce mercredi 27 septembre qu'il devait reporter tous ses concerts prévus jusqu'en 2024 aux Etats-Unis.

En tournée mondiale depuis le début de l'année avec le légendaire «E Street Band», Bruce Springsteen ​​​​​​devait se produire dans plusieurs villes des Etats-Unis jusqu'en 2024.

Malheureusement, le chanteur américain a été contraint d'annuler toutes les dates prévues cette année. Et ce, afin de se rétablir d'un ulcère à l'estomac, une altération de la paroi de l'estomac.

En effet, l'interprète de «Dancing in the Dark» suit depuis plusieurs semaines un traitement pour soigner cette maladie. Aussi connue sous le nom d'ulcère gastrique, cette pathologie engendre généralement des maux de ventre douloureux, semblables à des crampes, une sensation de faim et des troubles de la digestion.

Il «continue de bien se rétablir d'un ulcère gastrique et va poursuivre son traitement pour le reste de l'année» 2023, est-il indiqué dans une communiqué publié sur X (anciennement Twitter).

«Toutes les dates restantes de concerts en 2023 seront reportées en 2024», est-il précisé. Le nouveau calendrier sera annoncé «la semaine prochaine» et les billets déjà achetés restent valides.

(1/5) Bruce Springsteen has continued to recover steadily from peptic ulcer disease over the past few weeks and will continue treatment through the rest of the year on doctor's advice. pic.twitter.com/rMgZZsKcfo

— Bruce Springsteen (@springsteen) September 27, 2023