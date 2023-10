Jamie Foxx annonce la mort de son ami et acteur Keith Jefferson

L’acteur Keith Jefferson est décédé à l’âge de 53 ans. A l’affiche notamment des «Huit salopards», «Django Unchained» ou «Once upon a time… in Hollywood», il se battait contre un cancer depuis plusieurs mois.

Une triste nouvelle. Jamie Foxx a annoncé jeudi soir sur Instagram le décès de son ami et acteur Keith Jefferson. L’acteur de 53 ans a succombé à un cancer.

«Tout fait mal en ce moment. C’est dur de regarder ces photos et de revivre nos souvenirs heureux», a noté Jamie Foxx sur ses réseaux, visiblement affecté par la disparition de son ami, rencontré à la faculté. «Tu vas me manquer mec. Depuis qu’on s’est connus à la fac, tu as été une âme incroyable», a ajouté l'acteur, qui a partagé à plusieurs reprises l'affiche avec Keith Jefferson. «Je n'avais jamais pensé voir un jour ces mots écrits. Reste en paix», a conclu ce dernier.

Ensemble, ils avaient tourné dans «Django Unchained», «Day Shift» et dernièrement «Death Business».

Né à Houston en 1970, Keith Jefferson a notamment tourné dans trois longs métrages de Quentin Tarantino : «Django Unchained» (2012), «Les huit salopards» (2015), et «Once upon a time… in Hollywood» (2019). Il avait annoncé en août être atteint d'un cancer et suivre un traitement.