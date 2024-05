Mort de Bernard Pivot : de Rachida Dati à Stéphane Bern, les hommages se multiplient

Bernard Pivot est décédé à l’âge de 89 ans, a annoncé à l’AFP, sa fille Cécile Pivot, ce lundi 6 mai. De nombreuses personnalités rendent hommage au journaliste et écrivain, incontournable pour ses émissions «Apostrophes» et «Bouillon de culture», également membre de l’Académie Goncourt, institution qu’il a présidée durant cinq ans jusqu’en 2019.

La perte d'un véritable passeur. Bernard Pivot est décédé ce lundi à Neuilly-sur-Seine, a annoncé sa famille. Une disparition qui bouleverse nombre de personnalités issues du monde culturel, médiatique, politique, qui saluent la mémoire d’un homme ayant su, mieux que personne, partager son goût pour les livres.

Un érudit dont l'Académie Goncourt, qu'il a fréquentée durant 15 ans, a salué «l'insatiable curiosité» et «la haute morale».

«Il aura fait lire des millions de Français. Ses émissions de télévision étaient cultes. Il était un dévoreur de livres. Bernard Pivot avait la fureur de lire et il savait la transmettre aux autres», a réagi de son côté l'ancien ministre de la culture Jack Lang, sur le réseau X.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a également rendu hommage à ce personnage «populaire et exigeant, cher au cœur des Français».

«Apprendre à écrire avec ses Dictées, à découvrir livres et auteurs avec Apostrophes, à vivre avec l’esprit français, de conversation, de curiosité, de gourmandise. Bernard Pivot restera ce passeur, populaire et exigeant, cher au cœur des Français», a écrit le chef de l'Etat.

Un passeur qu'a également tenu à remercier l'ancien animateur Jean-Pierre Foucault, pour qui Bernard Pivot «a su nous faire aimer les livres, les écrivains !» «Il nous rendait intelligent, nous mettait à sa portée», a-t-il noté. Un sentiment partagé par la journaliste Sonia Mabrouk, qui loue également un «monstre d’érudition».

Grand lecteur devant l’Eternel et monstre d’érudition, il nous a fait aimer les livres et connaître tant d’écrivains.



