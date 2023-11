Deadpool 3 : le réalisateur révèle qu'une scène du film a été inspirée par «Star Wars»

Dans un entretien accordé au site américain Esquire, Shawn Levy, le réalisateur de «Deadpool 3», a révélé s’être inspiré d’une scène de «Star Wars : Épisode VI - Le Retour du Jedi» pour un moment très particulier du film avec Ryan Reynolds.

Une inspiration vieille de plusieurs décennies. Fan de la saga «Star Wars», Shawn Levy, qui travaille actuellement sur le développement d’un film mystérieux qui pourrait être centré sur Kylo Ren, a révélé s’être inspiré d’une scène de «Star Wars : Épisode VI - Le Retour du Jedi» pour un moment bien précis de «Deadpool 3». Le réalisateur avoue avoir été profondément marqué par l’expérience commune vécue par les spectateurs le jour où il a découvert le film de George Lucas au cinéma en 1983, et le silence qui régnait dans la salle devant cette scène. Une émotion à jamais «gravé dans mon cœur», lance-t-il au site américain Esquire.

«J'ai vu ‘Le Retour du Jedi’ de nombreuses fois au cinéma. Je me souviens très bien d'une scène dans laquelle Luke se cache de Vador qui, à la fin de sa tirade, lui dit : ‘Si toi tu ne passes pas du Côté Obscur, peut-être que ta sœur le fera !’ (…) Pour une séquence clé de ‘Deadpool 3’, j'ai dit à l'équipe cascades et action : ‘Les gars, c'est la séquence Jedi’. J'ai sorti cette séquence entre Luke et Vador sur mon téléphone afin de restituer la manière dont la scène a été photographiée, comment elle a été figée, le tempo, le cadre», explique-t-il.

Shawn Levy est persuadé que les fans de «Star Wars» sauront reconnaître la scène en question dans «Deadpool 3» au moment où elle apparaîtra à l’écran. «C’est une souvenir impérissable. Et c’est un trésor», ajoute-t-il. Attendu dans les salles françaises le 1er mai 2024, le troisième volet du film de superhéros verra Ryan Reynolds donner la réplique à Hugh Jackman, qui reprendre le rôle de Wolverine à l’écran. Emma Corrin (The Crown) et Rob Delaney (Mission Impossible) seront également au casting.