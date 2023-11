Brad Pitt : qui est sa compagne Inès de Ramon ?

L’acteur américain Brad Pitt file le parfait amour avec Inès de Ramon, de 29 ans sa cadette. Mais qui est cette jeune femme qui partage sa vie depuis près d’un an ?

Six ans après son divorce avec Angelina Jolie, Brad Pitt, 59 ans, a retrouvé l’amour dans les bras d'Inès de Ramon. Cela fait désormais près d’un an que l’acteur partage la vie de cette femme d’affaires, qui a 29 ans de moins que lui. Le couple a été aperçu pour la première fois à un concert de Bono, en novembre 2022. Mais que sait-on sur sa compagne ?

Âgée de 30 ans, Inès de Ramon a étudié l'administration des affaires, à Genève, avant d’entrer chez Christie’s, la célèbre société de ventes. Passionnée par le bien-être et le fitness, elle a ensuite obtenu son diplôme de coaching et nutrition, en 2019.

Brad Pitt and Ines de Ramon were "super loving" and "laughing and joking with everyone around them" at the glam LACMA Art+Film Gala! https://t.co/NmeVCKHQnu

