Dua Lipa : sa chanson événement «Houdini» enfin dévoilée

Après une longue attente, Dua Lipa a enfin dévoilé ce vendredi son nouveau single «Houdini», accompagné d'un clip. Un retour en solo pour la chanteuse.

Le rendez-vous était donné ce vendredi 9 novembre, à minuit, à tous les fans français. Comme par magie et plus de trois ans après la sortie de son album «Future Nostalgia», Dua Lipa a créé l’événement en dévoilant un morceau inédit baptisé «Houdini» qui va tous nous entraîner sur le dancefloor avec ses rythmes disco, pop et électro.

Clin d’œil au célèbre illusionniste Harry Houdini mort en 1926, ce titre qui a fait l’objet d’une mystérieuse promotion ces derniers jours est présenté par l’artiste comme «ce sentiment à 4 heures du matin lorsque la nuit touche à sa fin, que l’on est un peu en sueur mais que l’on ne veut pas que la fête se termine», faisant référence aux «moments les plus légers et les plus libres de (son) célibat».

Kevin Parker de Tame Impala aux commandes

Pour amorcer ce renouveau musical, la star britannico-albanaise de 28 ans et compagne du réalisateur Romain Gavras s’est entourée à la production de Kevin Parker de Tame Impala.

Quant au clip, il a été réalisé par Manu Cossu et le directeur de la photographie André Chemetoff.

Le 7 novembre dernier, Dua Lipa avait été aperçue à Londres devant les locaux de la BBC où elle avait fait écouter «Houdini» en avant-première via son téléphone portable à un passant en pleine rue qui n’en revenait pas. Celle qui se prépare à sortir un nouvel album l’an prochain et a fait sensation avec «Dance the night», extrait de la BO du film «Barbie», a également promis d’autres «événements de lancement surprise» le 14 novembre à Los Angeles et le 20 novembre à Tokyo.