L'Incroyable Hulk : l'intuition géniale d'Edward Norton sur le tournage révélée par le réalisateur Louis Leterrier

Invité du podcast «Watchalong», le réalisateur français Louis Leterrier a révélé qu’Edward Norton avait eu la bonne intuition en 2008 sur le tournage de «L’Incroyable Hulk», en exigeant que la tonalité du film soit plus dramatique. Une décision avec laquelle Marvel était en désaccord.

Un acteur incompris. En 2008, les films de superhéros au cinéma se sont enchainés, avec la sortie au mois de mai du premier Marvel sous la bannière du MCU (Marvel Cinematic Universe), «Iron Man», suivi quelques mois plus tard, en juin, de «L’Incroyable Hulk» avec Edward Norton dans le rôle de Bruce Banner. Invité du podcast «Watchalong», le réalisateur français Louis Leterrier a révélé que le comédien s’était sévèrement embrouillé avec les studios Marvel lors du tournage en raison de sa volonté d’imposer une tonalité dramatique au film. À tel point qu’il ne sera pas maintenu dans le rôle – qui sera confié à Mark Ruffalo – dans les films suivants.

«Durant le tournage, tout le monde était hyper concentré. Ça a été tendu à la fin. À cause de la tonalité et du degré d’humour. Même si Edward est très drôle, tous ces amis sont des comédiens, et s’il a le sens de l’humour, il avait entièrement raison de défendre le côté sérieux du film», explique-t-il, précisant que, un mois plus tard, en juillet, la sortie du film «Le Chevalier Noir» de Christopher Nolan allait révolutionner le genre en imposant, justement, ce ton plus dramatique à la quasi-totalité des films de super-héros.

Louis Leterrier raconte également la relation particulière qu’il entretenait avec le regretté William Hurt pendant le tournage, l’acteur ne supportant pas la moustache porté par son personnage, Thaddeus Ross, qu’il trouvait trop imposante. «Parfois, lui et moi nous affrontions. Il y a deux types d’acteur. Vous avez vos partenaires, vos amis, que vous devez cajoler toute la journée, et puis ceux qui aiment se disputer. Ils se nourrissent de cela. C’est comme ça qu’ils fonctionnent», assure le réalisateur français. A noter que le personnage de Thaddeus Ross s’apprête à faire son retour dans le MCU avec le film «Captain America : Brave New World», cette fois sous les traits d’Harrison Ford.