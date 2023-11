Marvel : Kevin Feige évoque l'arrivée prochaine des X-Men dans le MCU

Kevin Feige a profité de la sortie de «The Marvels» pour annoncer l’arrivée prochaine des X-Men dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). Un retour qui débutera par le lancement de la série animée «X-Men ‘97», dans le courant de l’année 2024.

Une arrivée minutieusement préparée. Alors que «The Marvels» vient de sortir dans les salles de cinéma, Kevin Feige, le grand patron Marvel Studios, s’est permis d’indiquer que l’intégration des X-Men dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) était «pour bientôt», rapporte le site américain EW.com. Un processus qu’il ne souhaite pas précipiter, et qui débutera avec le lancement de la série animée «X-Men ‘97» dans le courant de l’année 2024, sur Disney+. Avant que les films en live-action ne suivent dans un avenir plus ou moins proche.

«Les X-Men sont des personnages construits autour d’un concept aussi solide et riche qu’il est possible d’imaginer. Il y a le retour de la série animée l’année prochaine, à propos de laquelle nous sommes très excités. J’ai vu certains des derniers épisodes aujourd’hui, ils vous ramènent aux origines de ce qu’étaient les X-Men, et ce spectacle que sont ces personnages», explique-t-il. «Et puis il y aura les films en live-action, les gens verront. Peut-être bientôt», lâche-t-il également.

Pendant des années, le studio Fox, grand rival de Marvel, a détenu les droits de tous les personnages de X-Men, rendant impossible leur intégration dans le MCU appartenant à Disney. L’acquisition de la Fox par ce dernier en 2019 a totalement changé la donne, et depuis, Marvel prépare doucement mais sûrement l’arrivée des mutants. Le film «Deadpool 3» avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman – qui sera le premier film «Deadpool» sorti sous la bannière de Disney – attendu dans les salles françaises le1er mai 2024, en sera un des exemples les plus marquants.