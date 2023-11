Voici les 8 routes les plus longues du monde

Des États-Unis à la Chine, en passant par l’Australie, le monde regorge de routes aux longueurs surréalistes. Elles voient chaque année passer des millions de voyageurs. Certaines sont particulièrement longues.

Pour les conducteurs qui n’apprécient pas les trajets trop longs, certains itinéraires ne sont pas recommandés. À l’inverse, les amateurs de route pourront se régaler.

La Route 66

Contrairement à ce que beaucoup pensent, la Route 66 n’est pas la plus longue des États-Unis, mais elle est bien la plus mythique. C’est la numéro 20 qui l’emporte avec ses 5.415 kilomètres, en reliant Boston à Newport dans l’Oregon. La Route 66 fait quant à elle 3.945 kilomètres et relie Chicago à Santa Monica en Californie.

Inaugurée en 1926, au moment de l’explosion du nombre de ventes de voitures, elle est devenue une référence dans la culture populaire américaine, puis mondiale, grâce à de nombreux livres, chansons et films.

La Route 40

En reliant Rio Gellegos à La Quica, la Route 40 est la deuxième plus longue d’Amérique latine. En tout, les voyageurs peuvent parcourir 5.200 kilomètres en l'empruntant.

Elle permet de découvrir l’Argentine et ses splendides paysages, du nord jusqu’au sud du pays. On peut aussi bien y découvrir des forêts de cactus que des glaciers et des montagnes.

La RN 010

Elle est la route nationale la plus longue de Chine. La RN 010 fait au total 5.700 kilomètres et traverses les provinces les plus emblématiques du pays. Elle débute à Tongiang dans le nord-est du pays et termine sa course à Sanya dans l’extrême sud de Chine.

Elle offre divers paysages alliant forêts, hautes montagnes et rizières.

La Route Transcanadienne

La route Transcanadienne est sans appel la plus longue du Canada, avec ses 8.030 kilomètres. Elle relie au total dix provinces, de Victoria, en Colombie-Britannique à Saint-John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador et s’étend sur cinq fuseaux horaires.

Qu’elle soit traversée entièrement ou non, elle dévoile les trésors du paysage canadien. On peut y découvrir des lacs d’altitude et des montages enneigées.

La Transsibérienne

De Saint-Petersbourg à Vladivostok, la route Transsibérienne traverse toute la Russie, en passant par la Sibérie. Au fil des kilomètres, il est possible de découvrir Moscou, la Volga ou encore les monts de l’Oural.

Si ce chemin est l’un des plus mythiques au monde et offre une grande diversité de paysages, il sera toutefois compliqué de le parcourir dans son intégralité, avec ses 11.000 kilomètres.

La Highway 1

Encore plus longue que l’ensemble du réseau français des routes nationales et d’autoroutes, la Highway 1 traverse toutes les capitales d’états de l’Australie (Sydney, Melbourne ou encore Perth), à l’exception de Canberra.

Elle mesure au total 14.500 kilomètres de longueur et constitue une boucle parfaite du pays, sans jamais passer dans les terres.

L’AH1

Idéale pour un road trip en Asie, l’AH1 est le plus long itinéraire du réseau «Asien Highway Network» et également le deuxième plus long du monde. De Tokyo à Istanbul, il parcourt au total 20.557 kilomètres.

Au programme, l’Iran, l’Afghanistan, l’Inde, la Thaïlande et même le Vietnam.

La Panaméricaine

Le record du monde est décerné à la route Panaméricaine. De l’Alaska à l’archipel de la Terre de feu, cette route relie les deux Amériques dans un périple de 48.000 kilomètres.

Pour la parcourir dans sa totalité et traverser la quinzaine de pays qui la compose, il faudra compter plusieurs mois.