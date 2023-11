«Ces destins qui ont fait l'histoire» : Christine Kelly et Marc Menant nous emmènent sur les traces de personnages hors du commun

Dans «Ces destins qui ont fait l’histoire» (éd. Plon), Marc Menant et Christine Kelly retracent la vie de personnages qui ont marqué le cours de l’Histoire, de Jeanne d’Arc à Beethoven, en passant par Napoléon et Marie Curie. Un ouvrage éclairant dans lequel on plonge avec délectation.

En conteurs passionnés, Christine Kelly, présentatrice de l’émission «Face à l’info» sur CNEWS, et son complice Marc Menant, signent aux éditions Plon «Ces destins qui ont fait l’histoire», un livre à mettre entre toutes les mains.

Avec un grand sens de la pédagogie, le duo fait entrer les lecteurs dans l’intimité de ceux qui ont contribué à façonner l'histoire de France, qu’ils soient écrivains, voyageurs, conquérants, ou scientifiques.

Très instructif, ce livre de 240 pages s’ouvre sur Jeanne d’Arc, cette héroïne nationale, symbole du courage et de la liberté. Quelques pages plus loin, on embarque avec le légendaire explorateur Christophe Colomb, puis avec le pilote déterminé Antoine de Saint-Exupéry, le papa du Petit Prince.

«des personnages qui donnent envie de vivre»

On croise aussi Marie-Curie, Léonard de Vinci et Napoléon Bonaparte. Sans oublier Jean de La Fontaine, «le croqueur de vie», et l'indomptable Ludwig Van Beethoven.

«On ne souhaitait pas présenter des héros, mais des gens face à des destins, des personnages qui donnent envie de vivre, nous a confié Marc Menant. Jean de La Fontaine, Beethoven, Antoine de Saint-Exupéry... Ce sont des figures qui peuvent de temps en temps nous revigorer quand on a une petite détresse psychologique.»

Les grands destins s’enchaînent, des siècles d’histoire défilent sous nos yeux, et on ne voit pas les pages défiler. Largement illustré, de photographies et de tableaux, cet ouvrage éclaire notre présent et fourmille d’anecdotes croustillantes, qui marquent les esprits.

On retrouve la verve de Marc Menant, que les fidèles spectateurs de CNEWS connaissent bien, mais aussi l’insatiable curiosité de Christine Kelly, qui maîtrise avec brio l’art de toujours poser la bonne question. Une chose est sûre, «Ces destins qui ont fait l’histoire» mérite une place de choix au pied du sapin de Noël.

«Ces destins qui ont fait l’histoire», Marc Menant et Christine Kelly, éd. Plon, 22,90€.