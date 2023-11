Beyoncé : avec son film «Renaissance», la star de la pop va-t-elle détrôner Taylor Swift au box-office ?

Après avoir enflammé les scènes du monde entier, Beyoncé débarque au cinéma ce 1er décembre avec son film documentaire «Renaissance». Va-t-elle concurrencer Taylor Swift et son «Eras Tour» ?

Ses fans sont dans les starting-blocks. Ce vendredi 1er décembre, Beyoncé dévoilera dans les salles de cinéma françaises et du monde entier son long-métrage baptisé «Renaissance : a film by Beyoncé». Une production événement qui revient sur la tournée mondiale record de la star passée par 39 villes et 12 pays.

On pourra découvrir les coulisses de ce show spectaculaire présenté de Stockholm, en Suède, jusqu’à Kansas City, aux Etats-Unis, et qui a attiré au total plus de 2,7 millions de personnes. Outre les répétitions et les prestations scéniques époustouflantes, des séquences plus intimes sont également annoncées au cours desquelles on apercevra Beyoncé en compagnie de ses enfants - Blue Ivy, 11 ans et ses jumeaux Rumi et Sir, 6 ans - ou encore de son mari Jay-Z, toujours aux premières loges.

«Il est question de la vision de Beyoncé, de son travail acharné, de son implication dans tous les aspects de la production, de son esprit créatif et de sa volonté de créer son héritage et de maîtriser son art», peut-on lire dans les notes de production.

Une avant-première en grande pompe

Avec une telle proposition, Beyoncé pourra-t-elle détrôner Taylor Swift au box-office ? Le 13 octobre dernier, cette adversaire de taille a présenté «The Eras Tour», un film-concert de près de trois heures.

S’il n’a pas connu le succès escompté en France avec moins de 30.000 entrées enregistrées lors de sa sortie, le show filmé a en revanche engrangé plus de 175 millions de dollars au box-office mondial.

En attendant les chiffres, «Renaissance : a film by Beyoncé» a été projeté en avant-première le 25 novembre dernier à Los Angeles, en présence de la chanteuse et de nombreuses personnalités comme Janelle Monáe, Kelly Rowland, Michelle Williams, Lupita Nyong’o, ou encore Kris Jenner.