Quel est le mot de l'année 2023 ?

Le plus ancien dictionnaire américain a désigné le mot de l’année 2023 le plus recherché sur Internet.

Le mot phare de l’année 2023 a été choisi par Merriam-Webster, le plus ancien dictionnaire américain. Il s'agit de celui ayant suscité le plus de recherches en ligne à son sujet, explique la BBC. Synonyme de sincère, réel, véridique… le mot de l'année est «authentique».

Cet intérêt a augmenté spécifiquement en cette année 2023, étant donné que la frontière entre le «vrai» et le «faux» est de plus en plus flou. L’arrivée en force de l’IA (intelligence artificielle) a suscité la méfiance, accentuant la recherche de propos, textes, images authentiques.

«Être authentique» est devenu une réelle qualité recherchée et particulièrement attendue. Mais qu’est ce que cela signifie exactement ?

fidèle à sa propre personnalité

Ce mot comporte plusieurs définitions, notamment «ni faux ni imitation» et également «fidèle à sa propre personnalité, son esprit ou son caractère». Ce qui rend son interprétation complexe.

«Bien qu'il s'agisse clairement d'une qualité souhaitable, l'authenticité est difficile à définir et sujette à débat», explique Merriam-Webster.

«Être authentique», une qualité à la mode

Beaucoup de personnalités populaires, stars, chanteurs, influenceurs ont employé cet adjectif pour gagner la confiance des gens et assurer leur identité personnelle.

Les chanteurs Lainey Wilson, Sam Smith et Taylor Swift, ont tous fait la une des journaux cette année en médiatisant la recherche de leur «voix authentique» et de leur «moi authentique».

Elon Musk, le propriétaire de X, anciennement Twitter, suit le mouvement en déclarant que les gens devraient être plus «authentiques» sur les réseaux sociaux.

L’année dernière, le mot de l’année était le mot «gaslighting», qui renvoie au fait manipuler quelqu’un pour qu’il remette en question ses croyances.