«Anatomie d’une chute» triomphe aux European Film Awards

Déjà Palme d’Or à Cannes, «Anatomie d'une chute» de Justine Triet continue de remporter de prestigieuses récompenses. Ce samedi soir, le long-métrage français, sorti en salles le 23 août dernier, est reparti avec cinq prix European Film Awards.

La 36e édition des European Film Awards a réussi à Justine Triet et son film «Anatomie d’une chute». Lors de la cérémonie, organisée ce samedi soir à Berlin, le long-métrage, déjà Palme d’Or à Cannes, a reçu les trophées du Meilleur film européen de l'année, de la Meilleure réalisation, de la Meilleure actrice (Sandra Hüller), du Meilleur scénario et du Meilleur montage.

ANATOMY OF A FALL by Justine Triet is European Film 2023. Congratulations to the whole team! #europeanfilmawards #monthofeuropeanfilm pic.twitter.com/Jn7ADd7Wpw — European Film Academy (@EuroFilmAcademy) December 9, 2023

Sandra Hüller is European Actress 2023 for her perfomance in ANATOMY OF A FALL! Congratulations! #europeanfilmawards #monthofeuropeanfilm pic.twitter.com/yLZjqecbuN — European Film Academy (@EuroFilmAcademy) December 9, 2023

Parmi les autres lauréats des European Film Awards 2023, le drame historique danois «King's Land» a reçu trois trophées, dont celui du Meilleur acteur pour Mads Mikkelsen et «How to Have Sex», celui du prix de la Découverte européenne de l'année.