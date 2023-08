«Anatomie d'une chute» : la Palme d'or 2023 enfin visible au cinéma ce mercredi

Palme d'or du Festival de Cannes 2023, le film «Anatomie d'une chute», réalisé par Justine Triet, sort ce mercredi au cinéma.

Trois mois après avoir remporté la Palme d'or, «Anatomie d'une chute», de la réalisatrice Justine Triet, débarque ce mercredi 22 septembre dans les salles obscures. Film de procès, il analyse les rapports de force au sein d'un couple d'artistes aisés.

Plus précisément, ce long-métrage de 2h30 suit le récit d'une famille, Sandra, Samuel et Daniel, leur fils malvoyant de 11 ans, vivant isolée en pleine montagne, jusqu'à la mort du père, retrouvé mort devant le chalet. Un an plus tard, le procès de la mère se déroule sous les yeux de l'enfant, qui voit la justice disséquer leur vie de famille.

«Elle a l'air forte et ça la rend suspecte»

Côté casting, Justine Triet a fait appel à l'actrice allemande Sandra Hüller, qui a notamment joué dans «Toni Erdmann» et «Sibyl», précédent film de Justine Triet. Sandra Hüller joue le rôle de la mère, «un personnage qui assume sa liberté, sa sexualité, ses choix de vie. Elle a l'air forte et ça la rend suspecte», a décrit la réalisatrice de 45 ans auprès de l’AFP.

Scénarisé par Arthur Harari, compagnon de Justine Triet et réalisateur de «Onoda, 10.000 nuits dans la jungle», «Anatomie d’une chute» est construit comme «un puzzle». Ce film, a poursuivi la cinéaste, «c'est comme rentrer dans le cerveau de cette femme, essayer de comprendre qui elle est comme femme, comme mère, comme artiste», avec ses failles.

A l’écran, on retrouve également Antoine Reinartz, qui campe l'avocat général, et Swann Arlaud, César du meilleur acteur pour «Petit Paysan» en 2018, qui incarne quant à lui l'avocat de l'accusée.

Pour rappel, Justine Triet est seulement la troisième femme à remporter le plus prestigieux prix de la compétition cannoise, et la deuxième Française après Julia Ducournau en 2021 pour «Titane».