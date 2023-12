100 ans de la mort de Gustave Eiffel : un show exceptionnel en hommage à l'inventeur à suivre sur C8

A l’occasion du centenaire de la disparition de Gustave Eiffel, un spectacle sensationnel sera diffusé sur C8 le 27 décembre, et présentant la tour Eiffel sous un nouveau regard.

«Monumental Tour célèbre Eiffel», avec un show pour rendre hommage à Gustave Eiffel et à son génie créatif. Cette année, la France fête les 100 ans de sa mort. À cette occasion, la tour Eiffel s’associe à l’artiste Michael Canitrot pour une collaboration artistique, alliant musique, lumière et patrimoine.

Quelques semaines auparavant, la Dame de fer s’était teinte de rouge, de bleu, de blanc et a scintillé à plusieurs reprises. Le spectacle sera à découvrir sur les réseaux sociaux et à la télévision. On pourra y découvrir un DJ set accompagnant le show de lumières grandioses.

Gustave Eiffel, revenu d’entre les morts

Les haut-parleurs incarneront la voix du créateur pour fait revivre le personnage mythique. «Cela fait 100 ans que je ne suis plus là et c’est avec une grande émotion que je me tiens devant vous aujourd’hui, non pas en chair et en os, mais en esprit.»

Pour suivre le show de 55 minutes, il suffira de se connecter sur les réseaux sociaux de la Tour Eiffel et de Michael Canitrot (Facebook et Youtube) à 21h, le 27 décembre, date anniversaire de la mort du créateur.

La diffusion à la télévision aura lieu ensuite à 22h50 le même jour, sur la chaîne CSTAR. Plus tard, le spectacle sera présenté sur C8 et disponible sur Mycanal, le replay des chaînes du groupe Canal+.