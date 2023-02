La tour Eiffel sera éclairée aux couleurs de l'Ukraine pour le premier anniversaire de l'invasion russe

Pour le premier anniversaire de l'invasion russe, la tour Eiffel sera éclairée aux couleurs de l'Ukraine, ce jeudi 23 février au soir. La dame de fer sera ainsi parée du drapeau jaune et bleu du pays «en solidarité avec le peuple ukrainien», a annoncé la maire de Paris Anne Hidalgo.

Tout un symbole. Pour réitérer son soutien au peuple ukrainien un an après le début de la guerre lancée par la Russie, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé, ce lundi, l’illumination de la tour Eiffel aux couleurs de l’Ukraine jeudi 23 février 2023.

«Un an après le début de la guerre, Paris réaffirme son soutien indéfectible au peuple ukrainien !», a ainsi déclaré l’édile de la capitale sur Twitter.

У четвер ввечері @LaTourEiffel засвітиться кольорами України на знак солідарності з українським народом.





Рік після початку війни, @Paris підтверджує свою непохитну підтримку українцям. #StandWithUkraine https://t.co/Rr1oop7On5 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 20, 2023

Ce jeudi soir, la tour Eiffel va donc revêtir les couleurs de l’Ukraine, le bleu et jaune, le temps d’une soirée à l’occasion de ce premier anniversaire de l’invasion russe, le 24 février 2022.

Il y a un an déjà, au lendemain de l'offensive russe en Ukraine, la dame de fer s'était parée de jaune et de bleu «en soutien à la population ukrainienne», et ce, durant trois soirs. Une opération réitérée en mai, à l'occasion de la Journée de l'Europe.

D'ailleurs, Anne Hidalgo avait fait le voyage jusqu'à Kiev, capitale de l'Ukraine, le 9 février dernier.