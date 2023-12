Noël 2023 : ces 7 livres à offrir à un fan d'astrologie

Thème astral, cycle de la lune, compatibilités... Alors que l’astrologie connaît un regain d’intérêt et que Noël approche à pas de géant, voici une sélection d’ouvrages qui s'adressent autant aux débutants désireux d'en savoir plus sur cet art divinatoire, qu'aux experts en la matière.

Le plus complet

Passionnée d’astrologie depuis son enfance, Shera Kerienski, qui compte près de 2 millions d’abonnés sur Youtube, publie «L’Astro book». Du ciel astral, aux maisons, en passant par les planètes, et les compatibilités amoureuses, ce guide de 192 pages décrypte les messages secrets de chaque signe astrologique.

«L’Astro book», Shera Kerienski, éd. Hugo Image.

Le plus pop culture

De son côté, Maheva Stephan-Bugni, enseignante et créatrice du compte Instagram @astrotruc, suivi par près de 330.000 personnes, propose aux lecteurs de calculer leur thème astral avec humour et en dressant des parallèles avec les références de la pop culture : films, séries, romans, chansons...

«Astrotruc», Maheva Stephan-Bugni, éd. Marabout.

Le plus lunaire

Kirsty Gallagher explique dans son ouvrage comment vivre au rythme des cycles de la Lune en fonction de son signe, et identifier à la fois les périodes favorables à l'introspection et celles les plus propices à l'action. L'auteure donne aussi des suggestions de rituels lunaires et des conseils pour l'utilisation des pierres.

«Vivre avec la lune», Kirsty Gallagher, éd. Le Lotus et l'Eléphant.

Le plus divinatoir

Dans «Cours pratique d'astrologie prévisionnelle», Catherine Aubier guide pas à pas le lecteur sur le chemin de la prévision. On apprend quelles sont les influences planétaires les plus importantes, comment déceler leur période d’action, les interpréter, mais aussi mesurer leur impact psychologique et événementiel.

«Cours pratique d'astrologie prévisionnelle», Catherine Aubier, éd. Grancher.

Le plus numérologique

Comme le thème astral, le thème numérologique peut donner de précieuses indications sur la personnalité, selon la numérologue et astrologue américaine Tania Gabrielle. Dans son manuel, elle explique ainsi comment le calculer en se basant sur les chiffres de notre date de naissance, de notre numéro du téléphone, ou encore ceux associés à notre prénom.

«Le manuel de numérologie», Tania Gabrielle, éd. Marie Claire.

le plus pratique

Le voyant-astrologue Christ Semet signe quant à lui «Astrologie - Le manuel indispensable pour décrypter son thème astral». Au fil de cet ouvrage clair et concis à emporter partout avec soi, il donne tous les outils pour s'initier à cette discipline et mieux cerner la personnalité des 12 signes. Les maisons, les planètes, les aspects planétaires... Ce livre rassemble tous les éléments et connaissances nécessaires pour interpréter sa carte du ciel et celle de ses proches.

«Astrologie - Le manuel indispensable pour décrypter son thème astral», Christ Semet, éd. Hugo Poche.

Le plus karmique

Autre ouvrage clé : le «Manuel d'astrologie karmique» (éd. Exergue), de Jacques Birolini. Ce livre est un bon outil pour s'initier à la lecture karmique du thème natal. Vous découvrirez ce que signifient votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais aussi ce que symbolisent les planètes astrologiques et quelles sont leurs influences sur la personnalité. Joliment illustré, ce manuel de près de 300 pages est fait pour aider le lecteur «à découvrir son chemin de vie ainsi que les acquis de ses existences passées».

«Manuel d'astrologie karmique», Jacques Birolini, éd. Exergue.