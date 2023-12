«Le Petit Prince» : un dessin vendu aux enchères pour 350.000 euros

Un dessin du «Petit Prince», une aquarelle d'Antoine de Saint-Exupéry ayant servi à l'édition originale du célèbre conte, a été vendu aux enchères à Londres pour quelque 350.000 euros.

Une aquarelle du «Prince Prince», chef d'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, a été vendue aux enchères à Londres, ce jeudi, pour 302.400 livres (environ 350.000 euros), soit dix fois plus cher que son estimation, a annoncé la maison Christie's. Ce dessin de 1942 était en effet estimé entre 25.000 et 35.000 livres.

Our online auction The Alphabet of Genius: Important Autograph Letters and Manuscripts is now browsable! Discover treasures such as this original watercolour of the Little Prince: https://t.co/g7tT8GO7gl





Dec 1-15 Viewing in London, Dec 9-13 pic.twitter.com/p9bdM0CE8W — Christie's Books (@ChristiesBKS) November 27, 2023

Reproduit page 59 de l'édition new-yorkaise, il représente le Petit Prince qui dialogue avec un serpent dans le désert du Sahara. Ce dessin était déjà apparu lors d'une vente aux enchères, chez Sotheby's en 1989. «Les dessins et aquarelle dans leur version finale ou quasi achevée tels que reproduits dans la première édition (...) sont du plus grand intérêt et extrêmement rares», décrivait Christie's dans le catalogue. Christie's rappelait une vente chez Artcurial à Paris en juin 2017.

Un succès constant

Une aquarelle du Petit Prince assis sur une chaise et contemplant le soleil était partie pour 294.000 euros frais compris. Et une autre, avec le héros allongé sur le ventre dans un jardin de roses, avait été vendue pour 226.000 euros.





Classique de la littérature enfantine traduit dans le monde entier, «Le Petit Prince», qui raconte les aventures sur diverses planètes d'un garçon d'apparence naïve mais philosophe, est la fiction la plus lue de l'histoire. Selon la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, le livre s'est vendu, en 80 ans, à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde.

L'aviateur et écrivain avait rédigé ce conte à New York et Long Island, où il était en exil, entre juin et novembre 1942. Antoine de Saint-Exupéry avait répondu à une commande de son éditeur américain qui souhaitait un conte de Noël. Mort aux commandes de son avion en juillet 1944, un peu plus d'un an après la parution à New York des versions française et anglaise, il ne sut donc rien du destin prodigieux de cette œuvre.