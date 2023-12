Madonna confie être restée quarante-huit heures dans le coma lors de son hospitalisation

Madonna est revenue sur son hospitalisation, lors d’un concert donné à Brooklyn ce week-end, dans le cadre de sa tournée mondiale. L’artiste a révélé être restée quarante-huit heures dans le coma.

Une révélation glaçante. Alors que Madonna s’est produite dimanche 17 décembre au Barclays Center de Brooklyn à l’occasion de sa tournée mondiale «The Celebration Tour», la pop star est revenue sur son hospitalisation en juin dernier, dévoilant un détail qui fait froid dans le dos.

La star a en effet expliqué sur scène, avoir été plongée dans un coma artificiel pendant quarante-huit heures, après avoir été conduite à l'hôpital. Pour mémoire en juin dernier, la star avait été hospitalisée plusieurs jours, en raison d'une grave infection bactériologique.

Madonna confie s'être évanouie dans sa salle de bain

Une révélation de l’artiste de 65 ans réalisée dans un contexte bien précis. Elle venait en effet de prendre la parole pour témoigner sa gratitude à la personne qui lui a «sauvé la vie» selon elle, présente ce soir-là dans la salle. «Il y a des personnes très importantes dans la salle ce soir qui étaient avec moi à l'hôpital. Il y a une femme très importante qui m'a conduite à l'hôpital», a ainsi expliqué Madonna sur scène. Un moment capté en vidéo par un spectateur lors du concert et relayé sur les réseaux.

«Je ne m'en souviens même pas. Je me suis évanouie sur le sol de ma salle de bain et je me suis réveillée aux soins intensifs». «J'ai été placée dans un coma artificiel pendant quarante-huit heures», continue la star, aujourd'hui remise de cette infection qui a failli lui coûter la vie et l'avait contrainte de reporter son Celebration Tour de plusieurs mois.

Une méga tournée qui célèbre ses quarante ans de carrière, dont Madonna a finalement donné le coup d'envoi en octobre dernier et qui doit se poursuivre jusqu'à fin avril 2024.