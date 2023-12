Banksy : une œuvre du mystérieux street artist volée en pleine rue sous les yeux médusés des badauds (vidéo)

Une œuvre d'art sur un panneau de signalisation à Londres a soudainement disparu vendredi, emportée par un homme en courant, tout juste après avoir été revendiquée par Banksy.

Une œuvre de Banksy - trois aéronefs ressemblant à des drones de combat sur un panneau stop à Londres - a été volée ce vendredi, alors que l'artiste venait de la poster sur son compte Instagram, biais par lequel il a coutume d'authentifier ses réalisations.

Peu de temps après le post, vers 12h30 (locales et GMT), le panneau a en effet été démonté et emporté par un homme qui est parti en courant, l'œuvre sous le bras, selon des vidéos de la scène filmées par des témoins et diffusées par les médias britanniques.

Un témoin prénommé Alex, 26 ans, a raconté à l'agence britannique PA que les badauds qui se trouvaient sur place sont restés cois face à ce qui se déroulait sous leurs yeux.

A new Banksy artwork has been removed from a street in Peckham, south London, by an unknown man with bolt cutters less than half an hour after it was confirmed to be genuine.





