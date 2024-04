«Un p'tit truc en plus» : on a vu le premier film d'Artus et voici ce qu'on en a pensé

Artus passe pour la première fois derrière la caméra et signe avec «Un p’tit truc en plus» une comédie aussi drôle que touchante, qui dépasse les différences, campée par l’humoriste lui-même, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et onze acteurs en situation de handicap mental.

Un premier film réussi. L’humoriste, comédien et dramaturge Artus, passe pour la première fois à la réalisation, et signe avec «Un p’tit truc en plus» un long métrage à la bonne humeur débordante.

Dans cette comédie chorale, en salles le 1er mai, le trentenaire, à qui l’on doit notamment la pièce à succès «Duels à Davidéjonatown» ou encore le rôle de l’agent Jonas Maury dans la série «Le bureau des légendes», porte à l’écran les aventures d’un père, interprété par Clovis Cornillac, et de son fils, campé par Artus lui-même, contraints après un cambriolage raté d’embarquer à bord d’un bus, qui conduit les pensionnaires d’un foyer pour jeunes adultes en situation de handicap mental et leurs trois encadrants en colonie de vacances. Alors que père et fils se font respectivement passer pour un éducateur et un nouveau pensionnaire, cette virée au vert va bouleverser la vie de ces deux braqueurs en cavale.

Une comédie feel good porté par son casting

Un film qu’Artus a commencé à écrire il y a cinq ans, avec l'envie de montrer tout le talent des personnes porteuses d’un handicap mental, dont la spontanéité et l’imagination débordante crèvent l’écran. Ainsi près de trente ans après «Le huitième jour» de Jaco van Dormael, campé à l’époque par Daniel Auteuil et Pascal Duquenne, Artus réunit dans cette comédie feel good un casting de onze acteurs en situation de handicap, sélectionnés après une annonce postée sur Instagram avec pour ambition de réunir à l’image de vraies personnalités. Un pari plus que réussi.

Chacun d’entre eux fait des merveilles avec ces personnages au plus près de qui ils sont dans la vie, d’Arnaud (Arnaud Toupense), fan de Dalida, à Boris (Boris Pitoëff), qui ne sort que vêtu de déguisements, en passant par Ludo (Ludovic Boule), au langage régulièrement fleuri donnant lieu à des situations cocasses, Baptiste (Théophile Leroy) grand amateur de football, ou encore Alexandre (Stanislas Carmont), adepte des longs discours, pour ne citer qu’eux.

Une équipe 5 étoiles terriblement attachante que viennent compléter Alice Belaïdi, parfaite en cheffe de bande passionnée à la tête de ce foyer, mais aussi Céline Groussard et Marc Riso, irrésistibles dans le rôle d’éducateurs spécialisés lunaires et décalés, Clovis Cornillac en père bourru et Artus, bien sûr, qui reprend brièvement avant d'être rapidement démasqué par les autres pensionnaires son personnage de Sylvain, imaginé sur scène il y a quatre ans à l’occasion d’un sketch sur le handisport.

Portée par une mise en scène rythmée et des répliques qui font mouche, la comédie se range parfaitement dans la catégorie du film joyeux, mêlant humour et émotion, qui comme tous ses interprètes a assurément un p’tit truc en plus.