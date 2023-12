Ariana Grande va faire son retour avec un nouvel album en 2024

Le septième album studio d’Ariana Grande sortira en 2024, plus de trois ans après son précédent opus. Une annonce faite par la star en personne, qui n'a toutefois pas communiqué de date officielle.

C’est confirmé. Après avoir teasé son retour dans les studios un peu plus tôt dans le mois, Ariana Grande a annoncé sur ses réseaux la sortie d’un nouvel album l’année prochaine. La chanteuse a publié dans la nuit une série de photographies et vidéos, repérées par Variety, donnant rendez-vous à ses fans en 2024.

«A l'année prochaine», a commenté l’artiste en marge de cette publication qui donne notamment à voir une vidéo de l’artiste visiblement éreintée après l’enregistrement de ces nouveaux titres.

Ariana Grande épuisée mais heureuse

«Comment te sens-tu en ce moment ? As-tu travaillé dur ? C’est plus ou moins les derniers jours de ce nouvel album», peut-on entendre en voix off alors que l’on voit Ariana Grande de dos, allongée sur un canapé. «Je suis tellement fatiguée», répond alors l’artiste de 30 ans entre pleurs et rires. «Mais tellement heureuse et reconnaissante. J'ai aussi l'impression de peser 3.000 tonnes», conclut-elle.

Le 7 décembre dernier, la star avait déjà teasé son retour en studio avec une vidéo, sans son, la montrant en train d’enregistrer ce qui sera son septième album studio, dont le nom n’a pas encore été dévoilé.

L’artiste n’a pour l'heure pas non plus communiqué de date de sortie officielle. Ce nouvel opus succèdera à «Positions», dévoilé en 2020.