Ariana Grande : qui est Ethan Slater, son nouveau compagnon depuis son récent divorce ?

Quelques jours seulement après avoir fait l’annonce officielle de son divorce, Ariana Grande s’affichait au bras d’Ethan Slater. Voici tout ce que l’on sait à propos de celui avec lequel elle partage l’affiche du film «Wicked», dont la sortie est prévue en décembre 2024.

Un coup de foudre. Il n’aura fallu que quelques jours à Ariana Grande pour apparaître au côté d’Ethan Slater, après l’annonce officielle de son divorce avec Dalton Gomez. Selon le blog américain Deuxmoi, le couple a été aperçu lors d’une sortie à Disneyland vendredi dernier. Le site américain TMZ avait annoncé en juillet dernier que leur histoire d’amour remontait à plusieurs mois auparavant, alors qu’ils travaillaient ensemble sur le tournage du film «Wicked», dont la sortie est prévu le 4 décembre 2024 en France.

Né en 1992, Ethan Slater était encore un élève de deuxième année à la faculté quand il a réussi à décrocher le rôle de «Bob L’éponge» dans la comédie musicale éponyme, jouée sur la scène de Broadway entre 2017 et 2018. Sa performance a été à ce point formidable qu’il a reçu une nomination pour un Tony Awards. Depuis lors, il a enchaîné les rôles au théâtre. Et incarnera le personnage de Boq dans «Wicked», le film en deux parties où il donne la réplique à Ariana Grande (qui jouera Elphaba).

Avant sa rencontre avec la chanteuse, Ethan Slater était marié à Lilly Jay, son amour du lycée qu’il a épousé en 2018 après six ans de relation. Ils ont eu un enfant né en août 2022. Quelques mois plus tard, en novembre, Ethan Slater lui rendait hommage sur Instagram, saluant sa «meilleure amie, 4 années de mariage, 10 ans ensemble. Et facilement la meilleure (et la plus bizarre) de nos années». À noter que Lilly Jay s’en est ouvertement pris à Ariana Grande dans la presse people en juillet dernier, pointant du doigt que pour elle, la famille qu’elle avait fondé avec Ethan Slater n’était qu’un «dommage collatéral» dans son histoire avec Dalton Gomez. Sans autres précisions.