Golden Globes 2024 : voici le palmarès complet de la 81e édition

La 81e cérémonie des Golden Globes, qui s'est tenue ce dimanche à Los Angeles, a rendu son verdict. «Anatomie d’une chute», «Oppenheimer»… Voici les grands gagnants de la soirée.

Les Golden Globes ont remis leurs prestigieuses récompenses ce dimanche à Los Angeles. Parti favori avec huit nominations, «Oppenheimer» a dominé cette 81e édition avec cinq récompenses. Le biopic de Christopher Nolan a notamment été sacré meilleur film dramatique.

L'autre grand favori, le film «Barbie» (9 nominations), est reparti avec seulement deux prix. Le long-métrage de Greta Gerwig a reçu le nouveau Golden Globe du meilleur succès commercial ainsi que le prix de la meilleure chanson originale.

Quant au film français «Anatomie d'une Chute», réalisé par Justine Triet, il a raflé le titre du meilleur film en langue étrangère et celui du meilleur scénario. Côté séries, «Succession» a remporté quatre prix, dont celui de la meilleure série dramatique.

Cinéma

Meilleur film dramatique

«Oppenheimer» (Christopher Nolan)

Meilleure comédie ou comédie musicale

«Pauvres créatures» (Yorgos Lanthimos)

Meilleur réalisateur

Christopher Nolan («Oppenheimer»)

Meilleur scénario

«Anatomie d’une chute», Justine Triet, Arthur Harari

Meilleur acteur dans un film dramatique

Cillian Murphy («Oppenheimer»)

« La première fois que je suis arrivé sur un plateau de Christopher Nolan, j’ai su que c’était différent »





Bravo à Cillian Murphy #GoldenGlobes pic.twitter.com/JHIt4lJKDH — CANAL+ (@canalplus) January 8, 2024

Meilleure actrice dans un film dramatique

Lily Gladstone («Killers of the Flower Moon»)

« Ce prix n’appartient pas qu’à moi, il revient à ma communauté »





L’émotion de Lily Gladstone qui remporte le #GoldenGlobes de Meilleure actrice dans un film dramatique. pic.twitter.com/gQQhQvUixl — CANAL+ (@canalplus) January 8, 2024

Meilleure actrice dans une comédie

Emma Stone («Pauvres créatures»)

Meilleur acteur dans une comédie

Paul Giamatti («Winter Break»)

Meilleur acteur dans un second rôle

Robert Downey Jr («Oppenheimer»)

Meilleure actrice dans un second rôle

Da’Vine Joy Randolph («Winter break»)

Meilleure musique

«Oppenheimer» (composée par Ludwig Göransson)

Meilleur film en langue étrangère

«Anatomie d’une chute»

Meilleure chanson originale

«Barbie» («What Was I Made For ?» de Billie Eilish et Finneas)

«Je me sens incroyablement chanceuse mais vous me faites tous très très peur dans cette salle »





Le discours de remerciement de Billie Eilish #GoldenGlobes pic.twitter.com/HrMsU0L2ZV — CANAL+ (@canalplus) January 8, 2024

Meilleur film d'animation

«Le Garçon et le héron» (Hayao Miyazaki)

Accomplissement cinématographique et financier

«Barbie»

Télévision

Meilleure série dramatique

«Succession»

Meilleure série comique

«The Bear»

Meilleur acteur dans une série dramatique

Kieran Culkin («Succession»)

Meilleure actrice dans une série dramatique

Sarah Snook («Succession»)

Meilleur acteur dans une série comique

Jeremy Allen White («The Bear»)

Meilleur acteur dans un rôle secondaire

Matthew Macfadyen («Succession»)

Meilleure actrice dans un rôle secondaire

Elisabeth Debicki («The Crown»)

Meilleure mini-série

«Acharnés»

Meilleur acteur dans une mini-série

Steven Yeun («Acharnés»)

Meilleure actrice dans une mini-série

Ali Wong («Acharnés»)

Meilleur spectacle de stand-up à la télévision

«Armageddon de Ricky Gervais»