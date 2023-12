Golden Globes 2024 : voici les cadeaux «d'une valeur de 500.000 dollars» que recevront les lauréats

Le sac cadeau de la 81e édition des Golden Globe Awards comprend plus de 35 produits de luxe et expériences exclusives, «d'une valeur de 500.000 $» (449.410 euros environ), s’enorgueillissent les organisateurs.

Les gagnants ne repartiront pas les mains vides. Les Golden Globes ont même visé la lune, pour satisfaire les plus exigeantes des stars du grand et du petit écran. Le contenu des sacs cadeaux exclusifs qui seront offerts aux lauréats et présentateurs de la 81e édition - qui se tiendra le 7 janvier - a de quoi faire rêver : une gamme de plus de 35 produits et expériences de luxe d’une valeur d’un demi-million de dollars.

«Le sac cadeau Golden Globes de Robb Report propose une sélection exquise de produits et d'expériences exclusives, soigneusement organisées dans plusieurs catégories», fait savoir un communiqué.

Présenté comme «le coffret cadeau ultime», les destinataires trouveront notamment à l'intérieur un guide complet détaillant la liste complète des cadeaux présentés, qui permet aux destinataires de sélectionner les offres qu'ils souhaitent accepter.

500.000 dollars, ou presque

«Pour les passionnés de voyages, les bénéficiaires peuvent s'offrir des escapades somptueuses, notamment une location de yacht de luxe de cinq jours en Indonésie à bord du yacht Celestia Phinisi, est-il détaillé. Dans le domaine de la mode et de la beauté, le sac cadeau comprend une séance avec un tatoueur célèbre, un masque facial LED de CurrentBody et des baskets sur mesure d'Opie Way. Les passionnés de gastronomie et de cuisine savoureront des cours privés avec les pizzaiolos les plus renommés d'Amérique (...) et la très convoitée Collection essentielle Gold Osetra de Caviar Russe.»

Le chiffre de 500.000 dollars est donc un peu trompeur, car tous ceux qui recevront un sac cadeau n'obtiendront pas tout. Les sacs seront bien distribués aux 83 nominés, mais il en reviendra à eux de sélectionner les articles qu'ils souhaitent (jusqu’à un maximum de 500.000 dollars). A noter également que les spécialités comme la bouteille de vin la plus chère du monde (193.500 dollars) ou un cours privé avec «l'un des plus grands pizzaiolos d'Amérique» (7.000 euros) ne pourront être réservées qu'à une seule personne.

Le présent reste conséquent, mais comme l'explique le magazine The Cut pour apaiser quelque peu l’indécence de telles offrandes, tous les cadeaux acceptés seront considérés comme un revenu imposable.

Robb Report qui garnit les précieux sacs s’engage par ailleurs à faire de bonnes œuvres, promettant d’apporter «une généreuse contribution à la Fondation Golden Globes pour soutenir les arts, l'éducation, le journalisme, les projets humanitaires et les organisations à but non lucratif dédiées à l'autonomisation des communautés sous-représentées au sein de l'industrie du divertissement.»

Voici la liste complète des produits et expériences offerts :

Voyages et expériences

1. Abbaye de la Bussière : séjour de deux nuits en Bourgogne, France (2.200 dollars, pour les 83 bénéficiaires)



2. Celestia Phinisi Yacht : location de yacht de luxe de cinq jours/quatre nuits en Indonésie (50.000 dollars, les 83 bénéficiaires)



3. Flockhill Lodge : Séjour tout compris en Nouvelle-Zélande pour deux personnes (15.000 dollars, jusqu'à 3 bénéficiaires)



4. Four Seasons Resort Punta Mita et Naviva : Full Luxury Experience (15.000 dollars, les 83 récipiendaires)



5. Hôtel Wailea, Relais & Châteaux : séjour de deux nuits tout compris (5.500 dollars, les 83 bénéficiaires)



6. Domaine Les Bordes : Séjour avec Expérience Golf (2.000 dollars, jusqu'à 15 récipiendaires)



7. Domaine Liss Ard : séjour de deux nuits en Irlande (2.200 dollars, les 83 bénéficiaires)



8. One Aldwych : séjour de trois nuits dans une suite Signature, comprenant des billets de théâtre, des expériences VIP et des visites privées (16.000 dollars, jusqu'à 3 récipiendaires)



9. Ritz-Carlton Grand Cayman : expérience de luxe tout compris de cinq jours, incluant le transport et l'expérience en yacht (20.000 dollars, les 83 bénéficiaires)



10. Robb Report Car of The Year : deux emplacements pour un total de quatre invités (28.000 dollars, 1 récipiendaire)



11. Seabird Ocean Resort : séjour de trois nuits à SoCal avec cours de surf privés et planche de surf personnalisée (6.500 dollars, les 83 bénéficiaires)



12. The Britely, Pendry West Hollywood : adhésion d'un an à un club social privé (3.000 dollars, les 83 récipiendaires)



13. The Post Oak Hotel à Uptown Houston : séjour de deux nuits avec expérience viticole de luxe pour deux (5.000 dollars, jusqu'à 2 destinataires)



14. XO Jet : adhésion gratuite avec 10.000 dollars de crédits de vol (11.000 dollars, jusqu'à 10 bénéficiaires)

Nourriture et boisson

1. Caviar Russe : Collection essentielle Gold Osetra (545 dollars, les 83 récipiendaires)



2. Distillerie de Monaco : Gin Edon Roc en édition limitée (275 dollars, les 83 récipiendaires)



3. Komos Tequila : Bouteille de Komos XO (2.000 dollars, 3 destinataires)



4. Komos Tequila : Bouteille de Komos Tequila (499 dollars, les 83 destinataires)



5. Liber Pater : le vin le plus cher du monde (193.500 dollars/6 bouteilles, 1 récipient)



6. Razza : cours privé avec l'un des plus grands pizzaiolos d'Amérique (7.000 dollars, 1 récipiendaire)



7. Robb Report Culinary Masters : expérience d'un week-end complet pour quatre invités (25.000 dollars, 1 bénéficiaire)

Vêtements et beauté

1. 111SKIN : Huile de rétinol Black Diamond (250 dollars, les 83 récipiendaires)



2. 111SKIN : Masque facial éclat or rose (35 dollars, les 83 bénéficiaires)



3. Atelier Eva : Séance de tatouage avec un tatoueur célèbre (2.500 dollars, les 83 récipiendaires)



4. Biologique Spa : choix de soins du visage ou du corps sur mesure et analyse de la peau (600 dollars, les 83 bénéficiaires)



5. Byroe : Sérum de remplissage à la tomate (150 dollars, les 83 destinataires)



6. Byroe : Sérum pour les yeux à la truffe (114 dollars, les 83 destinataires)



7. Crasqi : maillot de bain personnalisé (200 dollars, les 83 bénéficiaires)



8. Coomi x Muzo : Boucles d'oreilles émeraude colombiennes (69.000 dollars, 1 destinataire)



9. CurrentBody : masque facial LED (380 dollars, les 83 destinataires)



10. Joanna Czech : Le kit Skincare Essentials (1.250 dollars, jusqu'à 25 destinataires)



11. Le Domaine : La Crème (250 dollars, les 83 récipiendaires)



12. La Prairie : Baume nocturne Éclat Pure Gold (1.100 dollars, jusqu'à 40 destinataires)



13. Opie Way : baskets sur mesure (1.500 dollars, jusqu'à 5 destinataires)



14. Métier : Sac en daim marron Marrakech (600 dollars, les 83 destinataires)



15. Perfumehead : Parfum de luxe (450 dollars, les 83 destinataires)



16. Rossano Ferretti : traitement et pousse capillaire (1.500 dollars, les 83 bénéficiaires)



17. S.T. Dupont : Briquet Le Grand Dupont (1.595 dollars, jusqu'à 10 destinataires)



18. Zenith : Expérience horlogère et manufacturière (14.000 dollars, jusqu'à 2 récipiendaires)

La 81e cérémonie des Golden Globes aura lieu le 7 janvier 2024. «Barbie» (avec neuf nominations) et «Oppenheimer» (avec huit) sont les grands favoris côté films, tandis «Succession» (neuf nominations), «The Bear» et «Only Murders in the Building» de Hulu, avec cinq nominations chacune, dominent chez les séries.