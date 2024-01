Voici les 9 villes qui ont été les «capitales» de la France avant Paris

Bien que Paris soit le noyau du pays depuis des siècles, la ville n’a pas toujours été la capitale de la France. Quelques-unes ont eu la chance d’être reconnues comme telle au cours de l’Histoire.

Cela peut être difficile à croire, mais Paris n’a pas toujours été la capitale de la France. Alors qu’aux yeux du monde entier, le pays rayonne par la beauté de celle que l’on surnomme «la ville lumière», il n’aurait peut-être pas connu le même succès à l’international avec une autre ville à cette place.

Pourtant, cela a bien été le cas jusqu’en 1944, année à laquelle Paris est officiellement devenue le chef-lieu de la France. Avant, quelques cités avaient été désignées au fil de l’Histoire.

Lyon

Lyon a été la toute première capitale de France. Lugdunum, de son nom initial, a vu s’installer, en 43 avant J.-C., une colonie romaine, à la suite de la conquête de la Gaule par César.

Celle-ci s'est rapidement développée jusqu’à faire de Lyon la ville la plus importante du pays et compter plus de 50.000 habitants. Elle est ensuite devenue un lieu central du commerce et a fini par s’imposer sur tous les plans administratifs, économiques et religieux.

Tournai

Petite ville de la province de Belgique, Tournai est devenu l’épicentre du pouvoir de la dynastie des Mérovingiens en 430. Au IIIe siècle, les Francs ont assisté aux invasions barbares, qui se sont notamment établis dans le nord de la France.

Elle est officiellemet devenue une capitale sous le règne de Childéric Ier, en 458, jusqu’au règne de Clovis en 481. Certains trésors du monarque ont été découverts des siècles plus tard, en 1653 dans la commune. Tournai demeure comme une ville majeure dans l’histoire de France.

Soissons

À la mort de Childéric Ier en 481, son fils, Clovis Ier, qui a repris le pouvoir, a décidé de ne pas suivre les pas de son père et a fait de Soissons sa capitale. Après la bataille du même nom remportée en 486, qui l’opposait au dernier gouverneur romain de Gaule du Nord, Clovis a commencé à établir son pouvoir dans d’autres villes.

Il s’est d’abord tourné vers Laon, une commune située dans l’Aisne, où il a privilégié l’une de ses résidences principales avant de jeter son dévolu sur Paris, qui devient un lieu majeur pour le reste de sa dynastie.

Quierzy

Après que Paris a été désignée comme capitale, la petite ville de Quierzy a séduit un bon nombre de personnages historiques importants. Charles Martel, un chef militaire franc, l’a, entre autres, adopté. Son fils, Pépin le Bref, y a notamment reçu le pape en 754.

Berceau de la dynastie des Carolingiens, la petite ville de Picardie est ensuite devenue sa capitale.

Aix-la-Chapelle

Après une série de campagnes militaires à la suite de sa prise de pouvoir en 768, Charlemagne a fini par s’installer à Aix-la-Chapelle. Sa position stratégique lui a spécifiquement permis de surveiller et de prévenir toute menace potentielle.

Elle est devenue sa capitale en 794 jusqu’en 843, au moment de la division du territoire entre les trois petits-fils de Charlemagne.

Tours

Si Paris est devenu le centre de la France durant de longues décennies, plusieurs événements sont venus changer cela. La Guerre de Cent Ans a poussé le gouvernement à plier bagages vers d’autres lieux.

Tout d’abord, le pouvoir a trouvé un équilibre dans la ville de Troyes, avant de mettre le cap sur Bourges. Viennent ensuite les guerres de Religions qui plongent l’entièreté du royaume dans le chaos. Henri III choisit alors de délocaliser la cour à Tours, en 1589, avant de s’installer à Rouen, puis de revenir à Paris en 1594.

Versailles

Si le pouvoir semblait être stable à Paris, il s’est à nouveau déplacé pour finir à Versailles, selon les envies d’un certain Louis XIV. Versailles a servi de centre du pouvoir politique durant une grande partie de son règne, jusqu’à devenir le siège provisoire de la Troisième République.

Cependant, la guerre de 1870 a poussé le gouvernement à se replier à Bordeaux, jusqu’à l’armistice l’année suivante. Le scénario s’est ensuite répété à deux reprises. D’abord pendant quatre mois au cours de la Première guerre mondiale, puis en juin 1940, pour une durée de deux semaines.

Vichy et Brazzaville

Alors que Bordeaux se retrouvait en zone occupée à la suite de l’invasion allemande au cours de la Seconde guerre mondiale, Vichy a été la capitale de la France libre durant l’année 1940, sous le gouvernement du maréchal Pétain.

Le général de Gaulle, en recherche de territoires pour lutter contre la France collaboratrice et le régime de l’Allemagne nazie, s’est tourné vers les colonies. C’est ainsi que Brazzaville, future capitale de la République du Congo, est devenue le Babylone de la France libre, jusqu’en 1943, avant d’être placée à Alger.

Paris est par la suite redevenue la capitale officielle de la France au moment de la libération, le 25 août 1944.