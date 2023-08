Tourisme : voici les 10 capitales d’Europe les plus accueillantes, selon une étude

Visites, gastronomie, monuments historiques, mais surtout bien-être des voyageurs… Autant de critères qui permettent de repérer les destinations les plus prisées pour passer de bonnes vacances. Voici les 10 capitales d’Europe les plus accueillantes pour les touristes.

Des touristes bien accueillis. C’est souvent un critère oublié, mais qui n’en demeure pas moins important : le bien-être. En effet, lors de leur séjour à l’étranger, de nombreux touristes accordent beaucoup d’importance à l’accueil du pays hôte et de ses citoyens. Ainsi, des chercheurs ont enquêté pour savoir où les touristes étaient le plus heureux pendant leur séjour, et où ils ont été le mieux accueillis.

Et pour cause, dans la plupart des études qui indiquent les destinations les plus tendances ou celles offrant le meilleur rapport qualité/prix, on ne prend jamais en compte le bien-être des visiteurs. Les critères concernent toujours, et à juste titre, les endroits incontournables, les paysages à couper le souffle, ou encore les bonnes tables où partager un dîner. On prend rarement en compte la façon dont un touriste peut être potentiellement traité.

32 pays en compétition

Ainsi, selon une étude publiée sur le site Visaguide.world, et menée auprès de 1.200 voyageurs dans 32 pays européens, qui prend en compte plusieurs critères comme la sécurité, et l’aspect financier, mais surtout et en priorité la convivialité du pays, dix destinations caracolent en tête du classement. Pour juger de la convivialité, plusieurs critères ont été sélectionnés comme la capacité des locaux à aider ou conseiller les touristes, ou encore la maîtrise de l’anglais.

Tout compte fait, c’est la ville d’Amsterdam qui prend la tête du classement des destinations où les touristes sont les mieux accueillis. La bonne maîtrise de l’anglais des Néerlandais ainsi que les nombreux centres d’intérêts touristiques assurent aux touristes de ne pas s’ennuyer, depuis la maison d’Anne Frank jusqu’au Rijksmuseum ou le musée Rembrandt.

La capitale des Pays-Bas se place juste devant Rome (Italie, 2e) et Zagreb (Croatie, 3e), qui viennent compléter le podium. Dans le top 10, on retrouve ensuite Londres (Royaume-Uni, 4e), Lisbonne (Portugal, 5e), Madrid (Espagne 6e), Prague (République tchèque, 7e), Paris (France, 8e), Berlin (Allemagne, 9e) et enfn Vienne (Autriche, 10e).