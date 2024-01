«Death of a Unicorn» : tout savoir sur le film avec Jenna Ortega et Paul Rudd

Le studio A24 sortira prochainement dans les salles «Death of a Unicorn», un film entre thriller et comédie dans lequel Paul Rudd donnera la réplique à Jenna Ortega, et dont la sortie est prévue dans le courant de l’année 2024. Et voici tout ce que l’on sait à son propos.

Une nouvelle bizarrerie. Annoncé au mois de mai dernier, avec un tournage lancé en juillet en Hongrie, «Death of a Unicorn» s’annonce comme le prochain film incontournable du studio A24 avec, au générique de cette comédie noire, la présence de Paul Rudd et Jenna Ortega.

Ils y incarneront Elliot et sa fille Ridley qui, sur la route d’une réunion de crise organisée par la puissante société pharmaceutique qui emploie Elliot, percutent et tuent une véritable licorne avec leur voiture. Incertain de la marche à suivre, ils décident de transporter le cadavre de l’animal jusqu’au lieu de rendez-vous.

C’est alors que le patron d’Elliot, Dell Leopold, dont la fortune est équivalente à celle de Jeff Bezos, s’empare de la licorne pour effectuer des tests. Ils découvrent que la chaire, le sang, et surtout la corne de l’animal possèdent des propriétés curatives surnaturelles susceptibles de bouleverser la médecine à jamais. Avant de se rendre compte, un peu trop tard, que leurs actions vont avoir des répercussions mortelles.

En plus de Paul Rudd et Jenna Ortega, les spectateurs retrouveront Téa Leoni, Sunita Mani, Anthony Carrigan, Will Poulter, Jessica Hynes, et Steve Park. La mise en scène et l’écriture du scénario ont été confiées à Alex Scharfman, qui signera la première réalisation d’un long métrage. La sortie du film est attendue dans le courant de l’année 2024.