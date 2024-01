Musée du Louvre : attention, les tarifs augmentent dès ce lundi, à six mois des Jeux olympiques

L’entrée du musée du Louvre passe à 22 euros ce lundi 15 janvier et augmente de 5 euros.

Il va falloir dépenser plus pour visiter le musée du Louvre. A partir de ce lundi 15 janvier, le droit d’entrée au musée du Louvre est revu à la hausse et porté à 22 euros. Les visiteurs vont ainsi devoir mettre la main au portefeuille pour accéder aux collections permanentes et aux expositions temporaires de l’établissement alors que le billet augmente de 5 euros, à six mois des Jeux olympiques.

Cette décision a été prise le 7 décembre dernier par le conseil d’administration du musée du Louvre, qui a en effet approuvé les nouveaux tarifs après plusieurs années sans augmentation. Ces dernières années, le prix du billet était fixé à 17 euros.

Le tarif des audioguides augmente lui aussi et passe de 5 à 6 euros.

Gratuité maintenue dans de nombreux cas

La politique de gratuité du musée reste, de son côté, inchangée. Comme auparavant, le Louvre est toujours gratuit pour les moins de 18 ans et les moins de 26 à condition qu'ils résident dans un pays de l’Espace économique européen.

Les visiteurs handicapés et un accompagnateur, les enseignants sur présentation d'un pass Education, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des minima sociaux, entre autres, continueront également d'avoir accès à l'établissement gratuitement sur présentation d'un justificatif.

Pour mémoire, le Louvre a enregistré l’année dernière 8,9 millions d’entrées, retrouvant quasiment le même niveau de fréquentation qu’avant la crise sanitaire. En 2019, le musée avait accueilli 9,6 millions de personnes. Son record de fréquentation a, quant à lui, été atteint en 2018, avec 10,6 millions de visiteurs. Il figure parmi les musées les plus visités au monde, le public s'y pressant notamment pour admirer La Joconde de Léonard de Vinci.