JO 2024 : 5 musées parisiens attendent les enquêteurs en herbe pour les ponts de mai

Cinq des plus grands musées de Paris s'associent aux Jeux olympiques pour proposer une énigme inédite dans le cadre de l'Olympiade Culturelle. Un défi original qui vous transportera au cœur de l'art et de l'histoire, pour une sortie idéale en famille pendant les nombreux jours fériés à venir.

«Votre but est de découvrir l’enquêteur qui a trouvé la bonne phrase mystère !», met en haleine le site cinq-musees-en-jeux. Les plus grands musées nationaux se retrouvent pour créer une énigme autour des Jeux Olympiques grâce aux agences Anima Agent Ludique et La Mue Events, concepteurs de jeux et d'événements ludiques.

Pour l’Olympiade Culturelle, le musée du Louvre, le musée d’Orsay, le centre Pompidou, le musée du Quai Branly et le musée de l’Orangerie se rejoignent pour sept défi hors-norme. L’objectif est de trouver une phrase mystère pour chaque musée lié aux Jeux Olympiques, et mêler ainsi les valeurs communes à la culture et au sport.

Basé sur un manuscrit rédigé par Pierre de Coubertin, plusieurs phrases sont tirées de cet écrit pour les différentes énigmes. Mélant sport, culture et patrimoine français, le jeu de piste permet de découvrir ou redécouvrir cinq des plus grands musées nationaux de manière tout à fait ludique.

Le principe est simple, il faut résoudre des énigmes cachées dans cinq oeuvres d'arts emblématiques situées dans ces musées et déterminer la phrase mystère. Un véritable voyage immersif à travers les trésors de la culture française, proposé jusqu'au 2 juin.

Un défi pour tous les esprits

Huit enquêteurs se sont lancés à la recherche de l'énigme, mais un seul a trouvé la bonne réponse, et c’est à vous de découvrir qui est-ce. «Chaque défi du jeu est associé à une œuvre : il est indispensable de se trouver face à elle pour réaliser le jeu», explique les règles du jeu.

Les réponses trouvées permettront d’éliminer un à un les enquêteurs afin de garder la bonne réponse. Les niveaux de difficultés varient en fonction des énigmes et s’articulent toujours autour du sens de l’observation, de l’esprit logique et de la créativité des participants.

Pour commencer, il suffira de télécharger les livrets de jeu de chaque musée sur le site internet des institutions correspondantes, ou de les retrouver directement sur place. Un passeport est aussi disponible pour valider chaque visite.

Les billets d’entrée sont gratuits et sont à réserver directement via la billetterie des musées afin de pouvoir réserver un créneau pour enquêter. Les énigmes durent aux alentours de 45 minutes, sans compter la visite du musée.

«Cinq musées en jeux», jusqu'au 2 juin 2024 dans les musées du Louvre, d'Orsay, de l'Orangerie et du quai Branly - Jacques Chirac.