Festival d’Angoulême : le coup d’envoi de la 51e édition est donné ce jeudi pour quatre jours

La 51e édition du festival de la bande dessinée d’Angoulême s’ouvre ce jeudi 25 janvier. La grand-messe de la bande dessinée se tiendra jusqu’au dimanche 28 janvier, date à laquelle sera décerné le Fauve d’or.

Quatre jours pour vibrer au rythme des phylactères. Le coup d’envoi de la 51e édition du Festival international de la bande dessiné est donné ce jeudi 25 janvier. Plus de 1.300 auteurs, venant de partout sur la planète, à l’instar du Canada, qui installe un «grand pavillon» en centre-ville, mais aussi de Taïwan ou de Pologne, sont attendus jusqu’au 28 janvier, confirmant la vocation du festival : célébrer la bande dessinée du monde entier et dans toute sa diversité.

Parmi les rendez-vous phares de cette édition qui marque les 50 ans du festival, Riad Sattouf, lauréat du Grand prix l’année dernière qui signe l'une des affiches de cette 51e édition, se voit consacrer une grande exposition autour de son œuvre «L'Arabe du futur», initiée en 2014, déclinée en six tomes et à laquelle il a mis un point final en 2022.

L’univers du manga sera une fois encore mis à l’honneur cette année. Des expositions seront consacrées à plusieurs artistes japonais, dont Hiroaki Samura («L'Habitant de l'infini») et Moto Hagio, pionnière chez les dessinatrices nippones, sans compter qu’un espace dédié à l'art japonais baptisé Manga City, sera installé au cœur de la ville.

Eux sont incontournables dans le paysage de la bande dessinée française et iront à la rencontre du public. Pénélope Bagieu, ZEP, Christophe Blain, Nine Antico et Riad Sattouf, animeront respectivement au fil du festival des master class autour de leurs œuvres.

Thomas Bangalter des Daft Punk présidera le grand jury

Autre évènement de cette édition du FIBD, Thomas Bangalter ex-membre du duo Daft Punk, séparé en 2021, présidera cette année le grand jury, composé notamment du champion du monde d’escrime Enzo Lefort également photographe et auteur d’un manga, du mangaka Tony Valente, de l’artiste Aurélie Saada ou encore de la dessinatrice Marion Fayolle, lauréate du prix spécial du Jury en 2018.

L'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga sera de son côté à la tête du grand jury jeunesse, accompagnée entre autres personnalités de Katherine Pancol.

Quelque 200.000 visiteurs sont attendus au festival.