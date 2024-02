Vacances de février 2024 : voici 5 films à voir au cinéma en famille

«Le dernier jaguar», «Le royaume des abysses», «Roquette et les mal-aimés»... Voici 5 films à découvrir en famille au cinéma pendant les vacances de février.

«Le dernier jaguar»

Jusqu’à ses 6 ans, Autumn n’a connu que la forêt amazonienne où elle partageait son temps avec Hope, un bébé jaguar qu’elle avait sauvé. À cause d’un drame familial, la jeune héroïne a été contrainte de quitter ce monde merveilleux pour rejoindre New York avec son père. Des années plus tard, Autumn, devenue adolescente, apprend que Hope est en danger. Sans hésiter, elle décide d’aller la retrouver à l’autre bout du monde. Une belle histoire d’amitié entre une fillette et un jaguar.

«Le dernier jaguar», de Gilles de Maistre (1h40).

«Le royaume de Kensuké»

Adapté du roman de l'écrivain britannique Michael Morpurgo, «Le royaume de Kensuké» suit le jeune Michael, âgé d’une dizaine d’années, qui part avec ses parents et sa sœur pour un tour du monde à la voile. Un soir de tempête, alors qu’il souhaite sortir sa chienne qu’il a embarquée à bord dans le plus grand secret, le garçon tombe à l’eau et échoue sur une île déserte. Seul avec son animal de compagnie, Michael va chercher de quoi se nourrir et faire la connaissance de Kensuké, un ancien soldat japonais avec lequel il va devoir lutter contre des trafiquants de singes.

«Le royaume de Kensuké», de Neil Boyle et Kirk Hendry (1h24).

«Roquette et les mal-aimés»

Quatre histoires filmées à hauteur d’enfant avec pour héros un requin, un ours, un corbeau, une renarde ou encore une blairelle, composent cette suite au volet «Les mal-aimés», sorti il y a quatre ans. Ce programme balaye différents paysages, de la campagne à la ville, en passant par la mer et la montagne. La réalisatrice Hélène Ducrocq célèbre l’amitié et la fraternité, et espère éveiller les consciences sur la biodiversité et la protection de l’environnement.

«Roquette et les mal-aimés», de Hélène Ducrocq (0h40).

«Le royaume des abysses»

Ce film d’animation chinois qui n’est pas conseillé aux tout-petits, met en scène les aventures de Shenxiu, une fillette aspirée dans les profondeurs marines, et qui découvre un monde inconnu où vivent de mystérieuses créatures. Elle va aussi croiser le capitaine Nanhe à la tête du restaurant des abysses. «Il a fallu sept ans et le travail de 1.478 personnes pour concrétiser ce rêve. Je crois que le film a un pouvoir visuel magique qui peut attirer le public dans les salles de cinéma. Ce qui fait la force de ce projet, c’est son caractère absolument unique», promet le producteur de ce long-métrage mêlant 3D et peinture traditionnelle.

«Le royaume des abysses», de Tian Xiaopeng (1h52).

«Nicky Larson - City Hunter : Angel Dust»

Découvert à la télévision française dans les années 1990 dans l’émission pour enfants et adolescents «Club Dorothée», le célèbre détective privé dragueur et un peu lourd envers la gent féminine revient sur grand écran. Toujours accompagné de sa partenaire Laura, Nicky Larson se lance à la recherche d’un chat face à une organisation criminelle aux technologies surdéveloppées. De l’action et des rebondissements avec l’apparition, en prime, des «Cat’s eyes».

«Nicky Larson - City Hunter : Angel Dust», de Kazuyoshi Takeuchi et Kenji Kodama (1h34).