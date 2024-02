Judith Godrèche : l'actrice accuse cette fois le réalisateur Jacques Doillon d'abus sexuels

Après avoir porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot mardi pour viols sur mineure, l’actrice Judith Godrèche accuse également le réalisateur Jacques Doillon d’avoir abusé d’elle lorsqu’elle avait 15 ans, dans une interview accordée ce jeudi 8 février.

Judith Godrèche porte de nouvelles accusations. Après avoir dénoncé l’emprise et les agissements du réalisateur Benoît Jacquot, contre qui elle a porté plainte mardi pour viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, l’actrice de 51 ans a accusé ce jeudi 8 février au micro de France Inter le réalisateur Jacques Doillon d’avoir abusé d’elle, à deux reprises, lorsqu’elle avait 15 ans.

L’actrice est revenue sur un épisode qui se serait selon elle déroulé dans le bureau de Jacques Doillon. Des faits que «personne n’a vu» et dont elle «n’a parlé à personne», explique l’actrice, avant d’évoquer le tournage du film «La fille de 15 ans», sorti en 1989 et réalisé par Jacques Doillon.

«Il me pelote, me roule des pelles»

Un tournage durant lequel le réalisateur, également à l’affiche, a eu un comportement abusif au vu et au su de toute l’équipe. «Sur le tournage c’était hallucinant», a-t-elle expliqué. «Il a viré l’acteur et il s’est mis à la place (…) et puis tout d’un coup, il décide qu’il y a une scène d'amour, de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises», raconte Judith Godrèche. Et de poursuivre : «J'enlève mon pull, je suis torse nu, il me pelote, me roule des pelles et il y a Jane Birkin (compagne de Jacques Doillon entre 1980 et 1992, ndlr) qui est la derrière le combo, et c’est une situation extrêmement douloureuses pour elle», poursuit Judith Godrèche.

Judith Godrèche accuse aussi Jacques Doillon d'avoir abusé d'elle à 15 ans : "Tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène de sexe entre lui et moi, et on fait 45 prises" #le710Inter pic.twitter.com/2THOf1FgBE — France Inter (@franceinter) February 8, 2024

Début janvier, l'actrice avait dénoncé les agissements et l'emprise du réalisateur Benoît Jacquot, de 25 ans son aîné, avec qui elle a eu une relation à partir de ses 14 ans, et la complaisance du milieu cinématographique. Sa prise de parole avait été motivée par le visionnage d’un documentaire ancien, où Benoît Jacquot reconnaissait le caractère illégal de sa relation passée avec l’adolescente, rapporte l'AFP.

L'actrice a finalement porté plainte mardi contre Benoît Jacquot. Le parquet de Paris a indiqué mercredi 7 février, qu'une enquête préliminaire a été ouverte. L’enquête «porte sur les infractions de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violences par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité, l’ensemble des faits dénoncés ayant eu lieu entre 1986 et 1992», a ajouté le ministère public.