César 2024 : Paul Mirabel et Jean-Pascal Zadi en mission pour la cérémonie

Dans la bande-annonce des César 2024, dévoilée ce mardi par CANAL+, Jean-Pascal Zadi et Paul Mirabel cherchent des idées pour annoncer l'événement et c'est hilarant.

La 49e cérémonie des César sera à suivre le 23 février prochain, à partir de 20h45, en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+ depuis l’Olympia. Jean-Pascal Zadi et Paul Mirabel font la promotion de la soirée dans une vidéo hilarante mise en ligne ce mardi.

Dans leur propre rôle, l’acteur et réalisateur et l’humoriste y sont chargés d'écrire le scénario de la bande-annonce. Ayant toutes les peines à trouver l'inspiration, ils décident finalement de parodier des films sortis cette année à l'instar d'«Anatomie d'une Chute» et des «Trois Mousquetaires».

Ils sont entourés d’une pléiade de stars qui attendent avec impatience leur script, dont Ariane Ascaride et Diane Kruger.

«On a confié la réalisation de la bande-annonce des César à nos meilleurs agents, Paul Mirabel et Jean-Pascal Zadi… Et promis ils bossent dur ! Rendez-vous le 23 février pour la 49ème Cérémonie des César, en direct et en clair», annonce CANAL+.

L’édition 2024 des César sera présidée par Valérie Lemercier. Comme en 2023, la présentation sera assurée par plusieurs maîtres et maîtresses de cérémonie, dont Jean-Pascal Zadi et Paul Mirabel, mais aussi Ariane Ascaride, Bérénice Bejo, Dali Benssalah, Juliette Binoche, Dany Boon, Ana Girardot, Diane Kruger, Benoît Magimel, Bastien Bouillon, Audrez Diwan, et Nadia Tereszkiewicz.