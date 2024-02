Kanye West en concert à Paris : le rappeur peine à faire salle comble

Kanye West pensait peut-être écouler les places de son concert à l'Accor Arena de Paris en un temps record. Et pourtant, il reste des billets pour le show prévu le 25 février prochain.

Contrairement à Beyoncé et DJ Snake, qui ont rempli le Stade de France en seulement quelques minutes pour leurs concerts respectifs en 2023 et 2025, Kanye West n’a pas encore réussi à écouler tous les billets de son show surprise, qu’il doit donner le 25 février prochain à l’Accor Arena de Paris.

Plus de 24 heures après la mise en vente, il reste, ce mercredi 21 février, encore plus de 780 billets disponibles, selon une information révélée par l'AFP. Cela reste tout de même peu comparé à la capacité totale du lieu, estimée à environ 20.000 places.

Celui qui se fait désormais appeler «Ye» et qui vient de sortir son nouvel album, baptisé «Vultures 1», est peut-être victime d’une annonce trop tardive de ce concert (elle a été faite le 17 février dernier sur les réseaux sociaux, ndlr) et un prix quelque peu excessif, avec des tickets oscillant entre 90,50 et 200,50 euros.

Ce rendez-vous promet d’être «une expérience immersive unique en présence de l'artiste», indique l’Accor Arena. Autrement dit, les fans assisteront à une sorte de grande soirée d’écoute du dernier opus de l’interprète de «Stronger», enregistré avec Ty Dolla Sign.