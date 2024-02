César 2024 : Christopher Nolan, honoré, remercie le public français pour son amour du cinéma

Récompensé d'un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, le réalisateur américain Christopher Nolan a tenu à remercier le public français pour son accueil.

«Pour lui, rien ne remplace la bonne vieille pellicule. Ses caméras sont grosses, ses camions gros comme des maisons, et se retournent en pleine rue en vrai, sans effets spéciaux. De l’Angleterre, de son père, de l’Amérique, de sa mère, il a pris le meilleur pour produire ses films, son grand amour de toujours depuis trente-quatre ans», a déclaré Valérie Lemercier, présidente de la 49e cérémonie des César, avant d’inviter Christopher Nolan à venir sur scène recevoir un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

"J'ai toujours beaucoup aimé le public français (...) et cet amour du cinéma que vous avez m'a toujours marqué."





Les remerciements de Christopher Nolan pour son César d'Honneur. #César2024 pic.twitter.com/BZLiM4Xpqk — CANAL+ (@canalplus) February 23, 2024

Un prix que le cinéaste américain de «Memento», «Tenet», ou encore «Oppenheimer» (lequel n'a en revanche pas reçu le César du meilleur film international mais reste le grand favori à la prochaine cérémonie des Oscars), a reçu des mains de l’actrice Marion Cotillard qu’il a dirigée dans les films «Inception» et «The Dark Knight Rises».

«J'ai toujours beaucoup aimé le public français»

«Recevoir ce prix est un rêve devenu réalité. J'ai toujours beaucoup aimé le public français (...) et cet amour du cinéma que vous avez m'a toujours marqué. C’est toujours formidable de venir en France pour présenter un film. Quand on a présenté «Interstellar» au Grand Rex on s’est aperçus qu’ils avaient installé un projecteur 70mm construit exprès pour la projection, la cabine avait été adaptée», s’est-il souvenu.

Christopher Nolan n’a pas manqué de saluer aussi le travail de montage réalisé pour sa rétrospective diffusée lors de la soirée, et a surtout remercié une personne chère à son cœur, sa femme et productrice de ses longs-métrages, Emma Thomas. «Sans toi, rien de tout cela ne se serait produit», lui a-t-il lancé, alors que les applaudissements se faisaient entendre au sein de la salle mythique de l’Olympia.