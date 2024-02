César 2024 : désigné meilleure révélation masculine, Raphaël Quenard rend hommage aux agriculteurs

César de la meilleure révélation masculine pour «Chien de la casse», Raphaël Quenard a livré un discours inattendu dans lequel il a rendu hommage aux agriculteurs, alors que la colère gronde dans le milieu agricole.

Avec sa gouaille et son franc-parler, Raphaël Quenard, qui a remporté le César de la meilleure révélation masculine pour sa prestation dans «Chien de la casse», a marqué les esprits lors de son discours de remerciements, ce vendredi 23 février, lors de la 49e cérémonie.

"Poursuivre sans relâche le but de voir leurs yeux s'allumer d'un éclair de fierté"





«En tant que petit fils de paysan, la culture, comme tout le reste, c'est rien sans l'agriculture. Merci à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour nous offrir le luxe de remplir nos estomacs avec de bons fruits, de bons légumes, de bonnes céréales», a lancé ce trublion de 32 ans et nouvelle gloire du 7e art, à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture.

«J'ai une phrase que j'ai entendue : 'Nos vies sont jalonnées de souffrance et de chagrin. Mais la plus terrible d'entre elles, c'est de nous voir tous les jours nous acharner à étouffer le petit enfant qui est en nous'», a ajouté le comédien en lice dans deux autres catégories, remerciant «les cinéastes qui nous donnent le champ libre pour gesticuler dans leur univers». Et avant de conclure : «Vive la France, Ave César».