«Dune : Deuxième Partie» : Rebecca Ferguson confie avoir été insultée par une star sur un tournage

Invitée du podcast «Reign With Josh Smith», Rebecca Ferguson a confié avoir été insultée par une star de premier plan sur le tournage d’un précédent film. La comédienne, qui ne révèle pas son identité, explique que cet incident lui a permis de s’affirmer dans sa carrière.

Une altercation qu’elle ne risque pas d’oublier. En pleine promotion du film «Dune : Deuxième Partie», Rebecca Ferguson a révélé pour la première fois de sa carrière avoir été la cible d’insulte de la part d’une star de premier plan sur le tournage d’un précédent film, au point d’exiger que cette dernière lui tourne le dos pour les scènes suivantes. Elle explique que cet incident, aussi désagréable qu’il fut, lui a permis de s’affirmer dans sa carrière, et de ne plus accepter les comportements toxiques sur les plateaux de tournage. La comédienne de 40 ans a pris soin de ne pas révéler le nom (ni le genre) de la star en question, précisant au passage qu’il ne s’agissait ni de Tom Cruise, ni de Hugh Jackman.

«J'ai fait un film avec une personne complètement stupide en guise de co-star. Je ne dirai pas qui c'est, mais ce n'est pas Hugh Jackman. Ni Tom Cruise. (…) Et cette personne avait si peu de confiance en elle, elle était si en colère de ne pas réussir à sortir ce qu'elle voulait pour cette scène... et moi, je me sentais vulnérable à ses côtés. J'avais peur, et elle m'a hurlé dessus et j'ai quitté le plateau en pleurs», a-t-elle indiqué. «Cette personne a osé me regarder droit dans les yeux devant l’équipe de tournage entière pour me dire : 'C'est ce que tu appelles être actrice ? C'est avec ça que je dois travailler ? C'est quoi ce bordel ?'. Parce que cette personne était numéro 1 sur la liste du casting, je n’avais aucun sas de sécurité. Personne ne me soutenait», poursuit-elle.

Le souvenir d’avoir eu peur

Ne pouvant plus supporter la situation, Rebecca Ferguson a toutefois pris la décision d’exprimer sa colère le lendemain de l’incident, sans se soucier des conséquences. «Le lendemain, je suis arrivée sur le plateau et je lui ai dit : 'Dégage de mon plateau'», dit-elle.

C'est la première fois que j'en parle, je me souviens que j'étais effrayée. Je fixais cette personne en lui disant qu'elle pouvait dégager, que je ne lui parlerais plus jamais. Un des producteurs est venu me voir pour m'expliquer que je ne pouvais pas agir comme ça avec la célébrité n°1 du film, alors j'ai demandé à ce qu'elle me tourne le dos afin que je puisse dire mes répliques. C'est ce que j'ai fait», ajoute-t-elle.

«En vous le racontant, je me souviens à quel point j'avais peur, et je me disais aussi : 'Non, ça ne devrait pas se passer comme ça.' J'en ai parlé au réalisateur à l'époque, qui a reconnu qu'il ne prenait pas assez soin de son équipe pour aller dans le sens de cette star, qui était trop instable. Je me suis sentie mieux après ça. Mais j'avais mis tellement de temps à arriver à ce moment...», confie-t-elle. «Et donc, cette personne, c'est... Non je rigole. En plus, les gens changent, on évolue. Vous voyez ce que je veux dire ? Le truc, c'est que maintenant, je me sens super en sécurité quand j'utilise ma voix», a-t-elle précisé.