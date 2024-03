Olivia Ruiz : la chanteuse révèle avoir été victime de deux tentatives d'agressions sexuelles

En pleine promotion de son nouvel album, «La réplique», qui sort ce vendredi, la chanteuse Olivia Ruiz a déclaré avoir subi une soumission chimique et deux tentatives d’agressions sexuelles.

Alors que la vague #MeToo déferle sur le cinéma français, la parole semble également se libérer dans le monde de la musique. Olivia Ruiz, qui dévoile son nouvel album, «La réplique», ce vendredi 1er mars après huit ans d’absence, a fait de surprenantes révélations à propos de l’un de ses anciens collaborateurs.

«J’ai subi une soumission chimique de la part d’un collaborateur. C’était il y a moins de dix ans. Les choses sont encore assez floues, mais je sais qu’il n’y a pas eu d'agression sexuelle. Je dormais, je me suis réveillée et je l’ai dégagé direct. J’ai eu la chance de ne pas être suffisamment assommée et de pouvoir me défendre», a révélé la chanteuse dans une interview accordée à nos confrères de La Tribune.

L'artiste dénonce «un machisme ambiant»

Révélée dans le télécrochet «Star Academy», l’interprète du tube «La femme chocolat», aujourd’hui âgée de 44 ans, a également confié avoir été victime d’une tentative d’agression sexuelle lorsqu’elle était mineure. Comme elle le raconte, elle a été la cible, à 17 ans, d’«un chef d’orchestre, un homme atroce qui avait pour habitude d’embaucher de jeunes chanteuses». «Heureusement, un homme courageux, un technicien, l’avait collé au mur», a-t-elle ajouté.

Olivia Ruiz, qui est également romancière, a dénoncé par ailleurs «un machisme ambiant». «Ça commence à bouger. Je ne sais pas si l’omerta est plus grande dans le milieu de la musique, si c’est juste une question de temps ou si ce fléau y est moins présent... En même temps, je ne vois pas pourquoi un corps de métier serait épargné», a-t-elle conclu.