«Dune : Deuxième Partie» : qu'est-il arrivé à la planète Terre dans le roman de Frank Herbert ?

Absente des deux films de Denis Villeneuve, la Terre est rarement évoquée dans l’univers de «Dune», bien que les habitants de l’Empire galactique surnommé l’Imperium soient originaires de la planète bleue. Des informations capitales se trouvent toutefois dans le corpus littéraire.

Elle brille par son absence. En plus des six romans rédigés par Frank Herbert, l’univers «Dune» s’est bâti à travers d’autres ouvrages – plus d’une vingtaine (dont plusieurs rédigés par son fils, Brian Herbert) – ainsi que d’une encyclopédie en 1984, compilation de plusieurs essais et nouvelles écrits par Willis E. McNelly et d’autres contributeurs (43 au total).

Ce corpus littéraire vertigineux contient des informations – parfois contradictoires et/ou imprécises – sur le devenir de la Terre, la planète d’où sont originaires les individus qui ont colonisé la galaxie dans laquelle s’est formée l’Empire galactique aristocratique, surnommé l’Imperium, dont le fonctionnement n’est pas si éloigné des système féodaux qui y étaient développés plusieurs millénaires avant les événements de «Dune».

Ces informations, considérées comme étant canoniques par les fans, révèlent notamment que la Terre a été profondément marquée par le «Jihad butlérien», ou «la Grande Révolte», qui a vu l’Humanité se dresser contre l’asservissement imposé par les «machines pensantes» – qui désigne les ordinateurs et l’intelligence artificielle sous toutes ses formes – au point que celles-ci soient totalement bannies pour être remplacés par des «mentats». Ces derniers sont des ordinateurs humains dotés de capacités d’observation et de raisonnement à un niveau extrême, à l’instar de Thufir Hawat ou Piter de Vries dans le premier volet de l’adaptation de Denis Villeneuve.

Plus d'existence connue

Tous les peuples des planètes Caladan, Arrakis, Giedi Prime, et des autres qui composent l’Imperium trouvent leurs origines sur Terre. Dans les livres, plusieurs références à des personnages historiques, tels que Ghengis Khan, Mozart, Napoléon, ou encore Vincent Van Gogh, sont citées. Notamment par Leto Atréides II, le fils de Paul Atréides et de Chani, qui possède le pouvoir d’explorer la mémoire de tous ses ancêtres.

Dans l’encyclopédie de Dune, alors que l’Humanité a colonisé le système solaire, on apprend que la Terre a été percutée par un corps céleste, et quasiment détruite. Elle sera réhabilitée quelques années plus tard sur ordre de l’Imperium, et deviendra une sorte de réserve. On sait également que l’ordre du Bene Gesserit est en possession de nombreux vestiges récupérés sur place. Et sans précision de ce qui s’est réellement passé, on sait seulement que la Terre n’existe plus au moment des événements décrits dans le film.