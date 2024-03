Benoît Jacquot accusé d'agressions sexuelles : la Cinémathèque française déprogramme l'un de ses films

Alors que Benoît Jacquot est mis en cause dans une enquête pour viols sur mineure après la plainte déposée par l'actrice Judith Godrèche, la Cinémathèque française a choisi de déprogrammer l’un des films du réalisateur, a-t-on appris ce lundi.

«La Cinémathèque française annule la projection du film 'Les ailes de la colombe' de Benoît Jacquot le mercredi 13 mars à 14h», a déclaré sans plus de commentaire à l'AFP l'institution, temple de la cinéphilie situé dans le quartier de Bercy à Paris, alors que le réalisateur est accusé d’agressions sexuelles par l’actrice Judith Godrèche.

La projection de ce film datant de 1981 avec Isabelle Huppert, devait être suivie d'une rencontre avec la directrice de la photographie Caroline Champetier. Elle est l'une des directrices photo les plus demandées du cinéma français et a tourné à de nombreuses reprises avec Benoît Jacquot. Elle s’occupait de l'image sur son dernier film, «Belle» avec Charlotte Gainsbourg et Guillaume Canet, qui n'a pas de date de sortie annoncée en salles. Le distributeur du film ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet.

Judith Godrèche a porté contre Benoît Jacquot, figure du cinéma d'auteur, une plainte, visant également le cinéaste Jacques Doillon. Celle-ci a entraîné début février l'ouverture d'une enquête pour «viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violences par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité», pour des faits qui auraient eu lieu entre 1986 et 1992. Ils se seraient produits à partir de la rencontre de Judith Godrèche, alors âgée de 14 ans, avec Benoît Jacquot.